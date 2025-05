Scuderi denuncia disagi al Quartiere Cicchitto a Vittoria

Vittoria – “Ci troviamo dietro l’ex cooperativa Rinascita, nel quartiere Cicchitto, e siamo nuovamente qui perché, così come accade in tutti i quartieri periferici di Vittoria, l’abbandono da parte dell’amministrazione comunale è assoluto”. Lo denuncia il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Pippo Scuderi, con un video che, in queste ultime ore, sta girando sui social. “Voi stessi – sottolinea Scuderi rivolgendosi ai fruitori del video – potete accorgervi di quanto alte siano le erbacce di questo sito che superano quasi la mia statura e che, per di più, sono a ridosso delle abitazioni e quindi si comprende bene come diventino ricettacolo di rifiuti, di roditori, di sporcizia e quant’altro. Riteniamo che tutto ciò, nel 2025, non sia ammissibile. Riteniamo che non si possa vivere nei quartieri in queste condizioni. Eppure, ricordo ancora quando l’amministrazione comunale affermò, poco dopo l’insediamento, che avrebbe iniziato la riqualificazione della città proprio dai quartieri periferici, che avrebbe dato priorità proprio alle periferie. E, invece, niente di tutto questo”. “Volete sapere qual è il disagio potenzialmente più grosso di tutto questo? – continua Scuderi – il fatto che queste erbacce sono a ridosso della centrale del gas. Si comprende bene che se queste erbacce si dovessero incendiare, i problemi sarebbero realmente seri. Vorrei, poi, puntare l’attenzione sul campetto che sorge in quest’area. Quante volte ho segnalato all’amministrazione, all’assessore competente, il problema di questo impianto che dovrebbe essere ristrutturato, dovrebbe essere riqualificato, sistemato per essere usufruito dai nostri ragazzi. Le condizioni della struttura sono a dir poco mortificanti. Mai il quartiere era arrivato a questi livelli. Per non parlare di via Massimo Troisi, sempre in prossimità dell’ex cooperativa Rinascita, dove, nel novembre dello scorso anno, ho chiesto che le palme potessero essere potate. E, invece, sporcizia e degrado, oltre alla mancata potatura, continuano a farla da padrone. Per non parlare, poi, del fatto che questa arteria, durante le ore serali, è diventata la pista preferita per decine e decine di giovani che scorrazzano liberamente con i loro scooter, procurando disagi non da poco alla quiete pubblica. Ho già espresso la mia preoccupazione in seno al consiglio comunale, ma ancora nulla si muove. Ho anche ventilato una serie di soluzioni, dalla chiusura a metà della strada all’installazione di dossi dissuasori. E’ così difficile intervenire?”.

Salva