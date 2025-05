Al via i corsi di formazione in tutta la Sicilia

Al via i corsi di formazione professionale in tutta la Sicilia. Un nuovo passo avanti è stato fatto per favorire l’inserimento lavorativo dei disoccupati e il rafforzamento delle competenze in Sicilia. L’assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale ha pubblicato l’Avviso 6 del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol), previsto dal PNRR, che stanzia 78,3 milioni di euro su una dotazione complessiva di oltre 129 milioni assegnati alla Regione.

Il programma, parte integrante della riforma delle politiche attive del lavoro in Italia, si propone di riqualificare lavoratori fragili, disoccupati di lungo corso, giovani NEET, donne in difficoltà, over 55, persone con disabilità e occupati a basso reddito, i cosiddetti working poors. A loro saranno destinati percorsi personalizzati di formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro.

I fondi saranno ripartiti in tre aree strategiche: 13,3 milioni di euro per il reinserimento professionale; 15 milioni di euro per interventi di upskilling, ovvero l’aggiornamento delle competenze già esistenti; 49 milioni di euro per reskilling, cioè la riqualificazione vera e propria verso nuovi ambiti lavorativi.

“Abbiamo immesso nel circuito ulteriori 78 milioni – ha aggiunto l’assessore Mimmo Turano – per raggiungere il target dei beneficiari assegnato alla Sicilia. È un’occasione fondamentale per sostenere le fasce più deboli della popolazione”.

Salva