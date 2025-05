Al via i lavori di manutenzione straordinaria del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria

Sono ufficialmente cominciati questa mattina, come da cronoprogramma, i lavori di manutenzione straordinaria del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, uno degli snodi commerciali più importanti del Mezzogiorno d’Italia. A fare gli onori di casa, come doveroso, il Sindaco della Citta, a cui la legge ha affidato la gestione del Mercato. La consegna dei lavori è avvenuta ieri, alla presenza di decine di produttori, di numerose autorità istituzionali, tra cui l’Assessore Regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, del Presidente del Libero Consorzio di Ragusa Maria Rita Schembari, dei Deputati Sallemi e Assenza, dell’ingegnere capo del Genio Civile di Ragusa Salvatore Caruso, del Presidente del Consiglio Comunale di Vittoria Concetta Fiore e del delegato alle politiche agricole del Comune di Vittoria Alessandro Speranza. Presente anche la ditta aggiudicataria dell’appalto, la MGM Costruzioni S.R.L. di Ragusa, insieme ai tecnici del Genio Civile che hanno redatto il progetto.

L’intervento, finanziato con 4 milioni di euro (di cui 2,9 milioni appaltati alla ditta esecutrice), prevede l’impermeabilizzazione di tutte le coperture dei box, la riqualificazione della pavimentazione stradale e la messa in sicurezza delle pensiline. Si tratta di un’opera fondamentale, sollecitata per anni dal Comune di Vittoria, per garantire la piena funzionalità e sicurezza della struttura, cuore pulsante dell’economia agricola del territorio.

Nel suo intervento, il Sindaco Francesco Aiello ha ringraziato gli intervenuti, la Regione Siciliana e il Genio Civile per l’impegno profuso, sottolineando come questo progetto, giunto a conclusione, rappresenti un’opportunità concreta per l’intera collettività e garantire un ordinato sviluppo economico della struttura.

Aiello ha poi ripercorso la storia del mercato, dalla sua origine in via Primo Maggio fino all’attuale sede in contrada Fanello, evidenziando l’importanza delle scelte amministrative avviate nel 1978 col Presidente Piersanti Mattarella, vero artefice di questo miracolo, che portarono all’individuazione dell’area, agli espropri e alla costruzione della struttura, inaugurata ufficialmente nel 1986 dall’allora Presidente della Regione Rino Nicolosi e dell’Assessore alla Agricoltura Calogero Lo Giudice. Oggi, il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria rappresenta il principale polo di smistamento alla produzione ortofrutticola nel Sud Italia, con 74 box assegnati ad aziende concessionarie che fungono da anello di congiunzione tra i produttori locali e i mercati nazionali. Nonostante le difficoltà affrontate nel corso degli anni – tra cui un grave incendio nel 2007 e il successivo conferimento al demanio della Regione Siciliana nel 2011 – la struttura ha mantenuto un ruolo centrale nel comparto agroalimentare.

La gestione operativa è affidata sempre al Comune di Vittoria, che per legge ne cura la logistica, la manutenzione, la regolamentazione garantendo la legalità e gli standard operativi e commerciali previsti dalla Legge. Questi lavori rappresentano un passo decisivo verso una più agevole delle aree mercatali e dei box, con l’obiettivo di rafforzarne la competitività e gli standard di sicurezza.

Salva