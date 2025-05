A Modica torna il “Crisci Ranni specciu miu”, cuore che apre le porte delle Bellezza

Modica – Quest’anno corre il 15° anno di attività del Cantiere Educativo “Crisci Ranni” e ci prepariamo al Rito 2025 con la passione educativa che in questi anni continua ad accompagnarci nelle nostre attività.

Il Rito rappresenta oramai non solo un momento di partecipazione di tutta la comunità cittadina, ma un autentico percorso di crescita e condivisione con le tante istituzioni scolastiche, associative e partecipative che esistono nella nostra Città. Realtà con cui continuiamo ad intessere relazioni nel cammino di crescita delle nuove generazioni.

In questo periodo sempre più complesso, segnato dalla violenza che scorre verso gli ultimi e, sempre più spesso, i bambini, vogliamo che il Rito Crisci Ranni porti con sé l’istanza della pace, della condivisione, della diversità.

Quest’anno, vogliamo riscoprire la Bellezza che ci sta intorno: quella estetica e architettonica, accanto a quella silente e silenziosa della condivisone e del dialogo, delle imperfezioni e dei particolari. È la Bellezza che ci ha accompagnato nelle aule scolastiche, invitando 5000 tra bambini e ragazzi alla festa che slancia verso l’alto: uno slancio di crescita, di pace e di «grandezza». Uno slancio in avanti e verso il futuro, dove crediamo, con fiducia e speranza che «ci sarà sempre un porto dove attraccare» e qualcuno che sappia dire «Ti voglio bene!» [G. Salonia].

Il prossimo 29 maggio si svolgerà Crisci Ranni Giovani, con tutti i ragazzi e le ragazze delle scuole medie e superiori: appuntamento alle 18.30 presso la Chiesa del SS. Salvatore, a Modica, per scoprire Modica e il suo centro storico non dalla usuale prospettiva della bellezza architettonica, dell’imponenza barocca che rendono la nostra Città unica e visitatissima. È sulle orme del wabi sabi giapponese che vogliamo scorgere la bellezza imperfetta, insita nei vicoli e nei portoni ormai abbandonati. Affideremo ai ragazzi e alle ragazze che parteciperanno, il compito di scrutare con nuovi occhi quelle che sembrano strade consuete, eppure ancora cariche di nuove prospettive, così da ricordare che la bellezza resiste ancora nei passi e nei percorsi, ancor prima che nella meta. La condivisione e la riflessione delle istanze proposte dai giovani sarà guidata da Padre Giovanni Salonia, amico di Crisci Ranni, che ci ricorderà l’importanza di ritrovare la bellezza intorno e dentro di noi.

E poi, il 31 maggio. La festa e il rito di Crisci Ranni. Un’intera giornata alla volta di giochi e laboratori per bambini, ragazzi e le loro famiglie. Appuntamento alle 9.30 in Piazza Matteotti per attività per tutte e tutti, giocando e stando insieme, nella condivisione di sguardi e di divertimento. Alle ore 12.00 ci sposteremo, in corteo, al Parco Urbano con la prima camminata “Crisci e Cammina – La bellezza di far strada insieme” dove continueremo la festa con un picnic e ancora attività laboratoriali e ricreative. Alle ore 17.00 le testimonianze della bellezza della vita vissuta nella pienezza, anche quando complessa, grazie alla famiglia Giavatto, della Comunità Papa Giovanni XXIII; accanto al saluto del nostro Vescovo Salvatore Rumeo e della Sindaca Maria Monisteri. Come ogni anno, ci accompagnerà la rappresentazione della fiaba che è stata consegnata alle scuole della Città, per scoprire come la bellezza e la maraviglia rimangano lì, ma vanno solo scorte. Alle 18.00, il Rito con tutta la Città: l’augurio che ci rivolgiamo, l’uno accanto all’altro per condividere la bellezza della vicinanza e della prossimità. L’augurio dello stare insieme per crescere sempre grandi. A seguire, i Gusta Cuba ci accompagneranno con la loro musica, per rimanere a fare festa, insieme.

