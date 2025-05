Ragusa. Seconda edizione di “Scuole in festa, al Centro i bimbi”

Ragusa – Si svolgerà in Centro, dalle 17.00 alle 21.30 di giovedì 5 giugno, la seconda edizione di “Scuole in festa, al Centro i bimbi”, la festa per studenti e genitori, promossa dall’Assessorato alla Pubblica istruzione, per celebrare insieme divertendosi l’inizio delle vacanze estive.

“Ci sarà tanto sport, con la gara di sprint, il rugby, la sfida ai rigori, il volley, l’aikido e molto altro; ci saranno i laboratori, la musica e la danza, l’equilibrismo e la giocoleria; ci saranno i giochi di una volta e quelli da fare in cortile; ci sarà tanto spazio per la creatività, il teatro delle ombre e un luna park dove tutto è gigante: la dama, il forza 4 e lo shangai. L’elenco – afferma il sindaco Peppe Cassì – è lunghissimo, ed è frutto di una miriade di realtà che anche quest’anno hanno voluto collaborare e far crescere la nostra Festa della Scuola, denominata “Scuola in Festa. Bimbi in Centro”, un intero pomeriggio per salutare la chiusura dell’anno scolastico e i compagni di banco giocando, insieme, in Centro”.

“Ogni anno i nostri ragazzi, come normale che sia, festeggiano questo momento: perché non farlo insieme? Si comincerà con l’augurio di meritate vacanze – afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta – convinti che per i ragazzi non sarà un lungo momento d’ozio ma l’opportunità per crescere e formarsi attraverso il gioco, la socialità, lo sport, la possibilità di coltivare le proprie passioni e le proprie letture. La nostra iniziativa vuole infatti celebrare l’inizio di queste settimane dove ogni bambina e ogni bambino scopre se stesso dando al tempo stesso agli studenti e alle famiglie l’opportunità per (ri)scoprire il nostro Centro.

Qualche settimana fa é anche partito il concorso di disegno e scrittura: “La Scuola che Vorrei”. Tanti i lavori che stanno arrivando dalle scuole, di gruppo e singolarmente, che verranno esposti in centro. Tra quelli maggiormente votati sulla pagina Facebook “Scuola in Festa Ragusa”, ci saranno i vincitori per categoria, che saranno premiati proprio il 5 giugno in occasione della festa.

L’evento, promosso dal Comune, è curato dall’associazione Eduka, fulcro di una rete associazioni e aziende del territorio che hanno rinnovato la loro partecipazione o espresso il desiderio di collaborare per la prima volta. Un ringraziamento speciale va a tutti loro”.

È possibile votare gli elaborati del concorso “La Scuola che Vorrei” a questo indirizzo: https://www.facebook.com/share/1Rc3akxfXm/

