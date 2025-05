Niscemi, la Polizia individua e denuncia ventunenne responsabile di due tentati scippi

La Polizia di Stato di Niscemi, nell’ambito di servizi mirati al contrasto dei reati di criminalità comune, dopo accurate investigazioni, è riuscita ad individuare e denunciare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, un ventunenne resosi responsabile, in concorso con altro soggetto allo stato ignoto, di due tentativi di furto con destrezza, nei confronti di altrettante vittime niscemesi. I fatti risalgono alla sera dello scorso 14 aprile, quando due soggetti a bordo di un motociclo, dopo aver percorso diverse vie cittadine, hanno perpetrato un primo tentativo di scippo in viale Mario Gori, non riuscendo nell’intento criminoso. Poco dopo, gli stessi soggetti, dopo aver perlustrato altre vie cittadine, hanno tentato un secondo scippo nei confronti di un’altra donna che transitava appiedata in via Vacirca. In questo caso, la vittima rovinava per terra procurandosi gravi lesioni, anche al volto, a causa della brutale azione dei malviventi che le procuravano una violenta caduta sul selciato. I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Niscemi hanno acquisito numerose registrazioni dalle telecamere di video sorveglianza insistenti nelle zone d’interesse, riuscendo ad individuare particolari elementi caratterizzanti sia del motoveicolo che degli indumenti degli aggressori. Le risultanze di tali attività, sono state correlate con altre informazioni derivanti da attività info-investigativa, acquisite grazie alla collaborazione di alcuni cittadini niscemesi, che hanno permesso l’individuazione del titolare del motociclo, il quale è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Gela, per il duplice tentativo di furto con destrezza e per le procurate lesioni. L’attività si è conclusa con il sequestro del motociclo e la notifica dell’avviso di garanzia al ventunenne individuato dalle indagini, sul quale, fino a sentenza definitiva di condanna, deve presumersi l’innocenza. L’auspicata collaborazione dei comuni cittadini che, anche in questo caso, ha contribuito allo sviluppo delle investigazioni, riporta la cifra del senso di legalità e vicinanza alla Polizia di Stato della comunità niscemese.

