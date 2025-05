Ginnastica artistica: al campionato regionale Gym Friend di Rosolini pioggia di medaglie per la Motyka Modica

Rosolini – Si disputata ieri al “PalaMillenum” di Rosolini la terza prova del campionato regionale “Gym Friend” di Ginnastica Artistica.

Tra le ginnaste protagoniste, anche quelle della Motyka Modica che hanno ottenuto una pioggia di medaglie e tanti buoni piazzamenti.

Nella categoria “Allieve A”, Maria Sole Colombo si è classificata al terzo posto. Nella stessa categoria, ma nella specialità corpo libero, sul gradino più alto del podio è salita Amalia Iaconinoto.

Terzo posto della categoria “Allieve” nella specialità “trampolino”, invece, per Aisha Pizzin, imitata nella specialità “trave” da Carla Caccamo.

Piazza d’onore per Roberta Pentito nella specialità “corpo libero” nella categoria “Allieve B”, imitata nella stessa categoria, ma nella specialità “trampolino” da Vittoria Cerruto.

Primo posto nella categoria “Allieve A1” per Amelia Caschetto e podio tutto Motyka Modica nella categoria “Allieve A2” dove sul gradino più alto è salita Aurora Italia, la piazza d’onore è andata Caterina Abbate e il terzo posto ad Alessia Crucetta.

“Abbiamo concluso in bellezza l’anno accademico – dichiara soddisfatta Arianna Melilli – con tanti trionfi e soprattutto tante emozioni. Vogliamo ringraziare tutte le nostre ginnaste e le loro famiglie che ci hanno dato una grossa mano riuscendo a fare conciliare gli impegni sportivi con quelli scolastici, cosa che di questi giorni non è scontata e semplice. Brave tutte e – conclude – un grazie particolare anche alle istruttrici Mariastella Vittorio e Cristina Melilli”.

Salva