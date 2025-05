Attivo il servizio SEND (Servizio Notifiche Digitali) anche per la Polizia Locale di Vittoria

Vittoria – Anche la Polizia Locale ha attivato oggi, ufficialmente il servizio SEND (Servizio Notifiche Digitali), lo strumento innovativo sviluppato per semplificare e velocizzare la notifica digitale degli atti amministrativi verso i cittadini.

Il servizio SEND, già adottato con successo da diverse amministrazioni in tutta Italia, consente di inviare comunicazioni ufficiali in formato digitale tramite canali certificati, garantendo maggiore efficienza, tracciabilità e rispetto dell’ambiente. Grazie a questa implementazione, i cittadini potranno ricevere notifiche come verbali, ordinanze e altri atti direttamente tramite PEC o sulla piattaforma digitale dedicata, con la stessa validità legale della notifica cartacea.

“L’adozione del servizio SEND rappresenta un passo importante verso la digitalizzazione della pubblica amministrazione locale”, ha dichiarato il Comandante della Polizia Locale Filippo Pancrazi. “Vogliamo offrire ai cittadini un servizio moderno, sicuro e trasparente, in linea con gli obiettivi di innovazione e semplificazione amministrativa”.

“L’attivazione del servizio – dichiara il Sindaco Francesco Aiello- rientra nelle iniziative di modernizzazione promosse dal Comune di Vittoria per favorire l’efficienza dell’Ente e migliorare il rapporto con la cittadinanza, semplificando l’accesso ai servizi e riducendo i tempi di attesa e i costi di gestione”.

Per maggiori informazioni sul servizio SEND e sulle modalità di ricezione delle notifiche digitali, gli utenti possono rivolgersi direttamente agli uffici della Polizia Locale.

Salva