S.Croce Camerina. Presentati Faro in Festa e Vivere il Mare

Santa Croce Camerina – Due eventi in concomitanza, per aprire idealmente la stagione estiva santacrocese, nello splendido borgo marinaro di Punta Secca. Torna Faro in Festa, con la sua seconda edizione e con la possibilità di vivere un’emozione unica: quella di guardare la splendida frazione marinara di Santa Croce dall’alto di quello che è il suo simbolo più antico: il Faro Scalambri. Insieme a Faro in Festa, la manifestazione Vivere il Mare, finanziata dall’assessorato regionale all’Agricoltura e alla Pesca. Dal 31 maggio al 2 giugno a Punta Secca tutta una serie di eventi culturali, degustazioni, musica e momenti pensati per i bambini e per le famiglie. Questa mattina i dettagli degli eventi sono stati illustrati in conferenza stampa alla presenza del sindaco Peppe Dimartino, del capitano di fregata Johnny Paolo Pizzimento, Comandante Zona Fari Sicilia della Marina Militare, e dei rappresentanti di Glocal e Logos, rispettivamente Simone Tumino e Gaetano Gaglio. Insieme a loro, il vicesindaco Francesco Dimartino e gli assessori Caterina Gambino e Davide Mandarà.

Tra gli eventi, il 31 maggio un workshop sulla pesca tradizionale ed il valore delle specie ittiche neglette, il 1 giugno uno showcooking per valorizzare seppia e sugarello con degustazione finale e il 2 giugno un talk informativo sulle proprietà organolettiche e nutrizionali del pescato locale costituiscono gli appuntamenti pomeridiani del progetto. Tutte le mattine in questi tre giorni laboratori didattici per bambini animeranno Piazza Faro, teatro dell’intera iniziativa, con il coinvolgimento anche del Museo Civico di Storia Naturale di Comiso. Ma naturalmente il pezzo forte è rappresentato proprio dalle visite al Faro Scalambri. Un’esperienza unica, per ammirare la frazione santacrocese da una prospettiva insolita e suggestiva ma anche per entrare all’interno di una costruzione simbolo dell’intera provincia di Ragusa. Le visite saranno contingentate e regolate proprio grazie all’impegno di Mari Fari Messina. “Tre giorni di festa, con due eventi che aprono la stagione estiva – ha ricordato il primo cittadino – Eventi bellissimi in cui ci sarà la possibilità di valorizzare il nostro pescato, estemporanee di pittura, momenti per bambini. Un evento importante per noi e un ringraziamento ovviamente anche all’assessorato all’Agricoltura e Pesca che ci ha consentito di organizzare questo evento praticamente a costo zero”.

ECCO GLI EVENTI:

– Alla scoperta del Faro Scalambri: Visite guidate gratuite con il Comando Zona Fari Sicilia, per esplorare la storia e i segreti di questa straordinaria opera ingegneristica.

– Estemporanea d’arte “Omaggio a Punta Secca”: Artisti all’opera domenica 1° giugno, con la premiazione lunedì 2 giugno.

– “Vivere il Mare”: Show-cooking, workshop sul pesce povero, laboratori didattici e dimostrazioni sulla lavorazione del pane di San Giuseppe.

– Baby Village: Spazio dedicato ai più piccoli con giochi e intrattenimento in Piazza Concordia.

– La musica: Tra le note di “Notte Italiana by Copia e Incolla” (31/05), “Fab Frequency” (01/06) e la coinvolgente Kamarinense Street Band (02/06).

