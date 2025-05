Pozzallo. La solidarietà per gli animali non va in vacanza”.

POZZALLO – “Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare la nostra attività di lotta al randagismo, campagne di sterilizzazioni e benessere animale e umano”. Lo dicono i rappresentanti dell’associazione di volontariato pozzallese “Parco delle Civiltà”, rivolgendosi ai sostenitori.

Le donazioni, ricordano i volontari, sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti stabiliti dalla normativa fiscale. Le detrazioni e deduzioni in denaro sono consentite a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili.

Agli amici dei gatti e alle molte persone l’associazione ha avuto a che fare negli anni si chiede un piccolo aiuto. Per devolvere il 5×1000 a favore di una associazione animalista, devi semplicemente indicare il codice fiscale dell’associazione nel riquadro apposito del modulo di dichiarazione dei redditi (730, CU o Modello Unico) e firmare nel riquadro dedicato. IL codice fiscale dell’associazione è 90037940880.

“Sarà nostra cura recapitarti la ricevuta che potrà essere utilizzata per la detrazione” si legge ancora nell’appello: “Il tuo gesto di generosità sarà trasformato in sopravvivenza per tanti piccoli animaletti indifesi e in difficoltà”.

