Come le app aiutano a tenere traccia dei propri risultati. L’opinione degli esperti di Tikitaka

Per migliorare l’esperienza utente su dispositivi mobili, i casinò online utilizzano la gamification, che aumenta il coinvolgimento dei giocatori. Questo approccio è legato a offerte che premiano il raggiungimento di determinati obiettivi: classifiche, accumulo di punti, bonus, premi per la partecipazione a promozioni o tornei di gioco.

Secondo gli esperti di Tikitaka, ciò consente all’utente di sviluppare un senso di progresso nel gioco, stimolandolo a migliorarsi continuamente. Tuttavia, per comprendere appieno il proprio status e i premi ottenuti, è necessario un sistema di monitoraggio che consenta di intraprendere le azioni appropriate in modo competente e tempestivo. In questo articolo scoprirai quindi come le app aiutano a monitorare i risultati raggiunti.

Cronologia delle attività e dei giochi giocati

Una sezione importante è quella dedicata alla cronologia delle attività. Qui i giocatori possono monitorare diverse statistiche relative ai giochi:

Tempo trascorso giocando.

Categorie di giochi più utilizzate. Slot, giochi da tavolo, crash game, live.

Monitoraggio del saldo. In quali giochi sono state effettuate le maggiori spese e in quali il risultato è stato migliore.

Grazie a queste informazioni, secondo gli esperti di Tikitaka, i giocatori ottengono un quadro completo delle proprie sessioni di gioco, del tempo impiegato e dei risultati ottenuti. Sulla base di questi dati, è possibile dare la preferenza ai giochi in cui si è ottenuto un vantaggio nelle scommesse.

Progressi nei livelli e nel programma fedeltà

È anche importante conoscere il proprio rating attuale, poiché questo può stimolare l’utente a migliorarlo. Per farlo, il giocatore sarà portato a prendere decisioni più ragionate. Ecco cosa può includere la funzionalità che mostra i progressi di gioco:

Classifica attuale. Ad esempio, bronzo, argento, oro, platino, diamante.

Punti accumulati. Il giocatore saprà quanti punti ha ottenuto per la sua attività.

Tabella dei premi. Mostra le statistiche dei premi ricevuti per il raggiungimento di livelli o l’esecuzione di determinate azioni.

Secondo le osservazioni degli esperti di Tikitaka, grazie a queste funzionalità gli utenti possono valutare appieno la propria posizione sul sito e, basandosi su questa analisi, agire per ottenere risultati ancora migliori.

Notifiche sui nuovi risultati

Un’altra funzione utile è la possibilità di ricevere notifiche in tempo reale sui risultati raggiunti. Ad esempio, quando un giocatore migliora il proprio status, vince un jackpot o riceve un bonus senza deposito per la sua attività, riceve un messaggio accattivante che lo informa dell’evento. Questo genera un effetto di successo e motiva i giocatori a raggiungere nuovi traguardi.

Tuttavia, per ridurre al minimo i rischi di perdita, è importante anche attivare le notifiche sui limiti: ciò avviene tramite le impostazioni degli strumenti per il gioco responsabile.

Perché la gamification dei progressi motiva a giocare più spesso

Secondo gli esperti di Tikitaka, grazie alla gamification l’impegno degli utenti aumenta, poiché sono incentivati a ottenere risultati sempre migliori: migliorare la propria classifica, accumulare punti, ricevere una percentuale di cashback più elevata o un bonus personalizzato.

Proprio perché i giocatori possono visualizzare e analizzare i propri risultati, si risveglia in loro lo spirito competitivo e la motivazione a ottenere offerte più vantaggiose e privilegi speciali all’interno del casinò.

Il gioco crea dipendenza, gioca responsabilmente

Salva