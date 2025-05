Sikelia Cup 2025: il grande calcio torna a Caltanissetta

Conto alla rovescia per la seconda edizione della Sikelia Cup, il torneo internazionale che vedrà protagonista la Sicilia FA sabato 14 giugno allo stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta. Gli avversari saranno i migliori giocatori del massimo campionato ivoriano, la Costa d’Avorio Ligue 1, una delle realtà calcistiche più importanti d’Africa. Durante la conferenza stampa ufficiale, tenutasi presso il Comune di Caltanissetta, è stato presentato il programma dell’evento, che segna il ritorno in campo della Nazionale Siciliana dopo la prima storica trasferta dello scorso anno in Corsica. Le istituzioni locali, insieme a rappresentanti del mondo sportivo come il Presidente della LND Sicilia Sandro Morgana e il delegato CONI Giuseppe Ansaldi, hanno espresso entusiasmo e sostegno per un evento che porterà grande visibilità alla città e al territorio. Il Commissario Tecnico Giovanni Marchese, originario di Caltanissetta, ha sottolineato l’importanza della sfida e il valore simbolico della manifestazione, mentre il Direttore Generale della Sicilia FA, Alberto L’Episcopo, ha illustrato i dettagli del ritiro che si terrà a partire dal 9 giugno sulle Madonie. Spazio anche ai giovani: l’evento sarà preceduto da attività dedicate alle scuole calcio e ai talenti locali, grazie alla collaborazione con la Nissa FC.

Durante l’incontro sono state presentate le nuove maglie della Sicilia FA – Medusa, Costanza e Adelasia – create da LocoStudio Communication e prodotte dal nuovo partner tecnico Insula Sportiva. Un omaggio al legame profondo tra sport, territorio e identità siciliana. La selezione siciliana, fondata nel 2020 e che già in questi anni è riuscita a coinvolgere numerosi atleti professionisti, è ancora imbattuta dal suo debutto nel 2022. Dopo il vittorioso esordio contro la Sardegna, nel 2023 si è aggiudicata la prima edizione della Sikelia Cup battendo la Corsica di Remy Cabella. Nel 2024, durante la Corsica Cup, ha sfidato la Nazionale di Saint-Martin (primo impegno contro una realtà CONCACAF), ottenendo un pareggio, per poi battere nuovamente la Sardegna nella finale 3/4º posto.

