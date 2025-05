Gela, ventenne arrestato dalla Polizia di Stato: trovato in possesso di cocaina, cannabinoidi e contante

GELA – I poliziotti dei Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela hanno tratto in arresto un ventenne nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e cannabinoidi. Lunedì notte, nel corso dei servizi di controllo del territorio, l’equipaggio di una volante nel quartiere Carrubbazza, rilevando movimenti sospetti tra alcuni giovani, ha proceduto al controllo di uno di essi. Il predetto, un ventenne con precedenti penali, alla vista dei poliziotti, ha tentato di liberarsi di numerosi involucri in cellophane. L’azione del giovane non è sfuggita agli agenti che hanno recuperato le confezioni contenenti cocaina neutralizzando un canale di approvvigionamento di droga che serviva numerosi giovani del comprensorio gelese. A seguito della perquisizione gli agenti hanno sequestrato 15 dosi di cocaina già pronte per lo spaccio, un discreto quantitativo di cannabinoidi e denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita. Ieri, Il G.I.P. presso il Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto. La responsabilità dell’arrestato, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva.

