Nuovi vertici per l’Ordine degli Architetti iblei

Ragusa – Nuovi vertici per l’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Ragusa. Dopo la conclusione della consultazione elettorale dello scorso 22 aprile, gli undici consiglieri eletti si sono riuniti mercoledì scorso nella sede dell’Ordine per la costituzione del nuovo consiglio direttivo che rimarrà in carica per il prossimo quadriennio 2025-2029. Queste le nuove cariche elette. Il presidente sarà Vincenzo Pitruzzello, i vicepresidenti Federica Cavallo e Gianni Implatini. La carica di tesoriere sarà ricoperta da Stefania Ferlisi e quella di segretario da Ambra Tumino. Consiglieri saranno: Alessandro Battaglia, Annalisa Padua, Letizia Rollo, Melissa D’Avola, Giovanni Cavalieri e Rosario Mezzasalma. Il nuovo consiglio direttivo ha anche cominciato a definire quelle che saranno le linee guide da rendere operative per il prossimo quadriennio.

