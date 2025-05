Comiso. Il Lions Club Comiso Terra Iblea dona due panchine in pietra alla città

COMISO – Un piccolo grande gesto che parla di rispetto, armonia e sorriso: è questo il significato profondo della cerimonia che si terrà domani ,sabato 24 maggio, alle ore 9,30 presso il Viale della Resistenza, nella zona della villa comunale della cittadina Iblea. Il Lions Club Comiso Terra Iblea, guidato dal presidente Marcello Di Sano, donerà alla città due eleganti panchine realizzate in pietra di Comiso, materiale nobile e simbolo della tradizione locale.

L’iniziativa si inserisce all’interno delle attività promosse dal Distretto Lions 108 Yb per l’anno sociale 2024-2025, sotto la guida del Governatore Prof. Dott. Mario Palmisciano, il cui motto “Rispetto, Armonia e Sorriso” si riflette chiaramente nell’impegno quotidiano dei club del territorio. L’evento, che sarà aperto alla cittadinanza, vuole essere un momento di condivisione e sensibilizzazione sul valore della cura degli spazi pubblici e sull’importanza del volontariato civico. Le due panchine rappresentano non solo un arricchimento estetico per il parco comunale, ma anche un invito al dialogo, alla sosta riflessiva e all’incontro tra le persone.

“Con questo gesto simbolico – afferma il presidente Di Sano – vogliamo lasciare un segno concreto del nostro amore per Comiso. Le panchine in pietra non sono solo un arredo urbano, ma un messaggio di accoglienza, di memoria e di continuità tra le generazioni “. Il Lions Club Comiso Terra Iblea, da sempre attivo nel promuovere progetti a favore della comunità, si conferma ancora una volta un punto di riferimento per la solidarietà e la promozione culturale del territorio. L’evento sarà accompagnato dalla presenza del sindaco e delle altre autorità locali, dei soci Lions e di tutti i cittadini che vorranno condividere questo momento di festa per la città.

Salva