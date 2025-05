Israele, il generale David Zini è il nuovo capo dello Shin Bet

L’annuncio, arrivato giovedì sera dall’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu, ha provocato una frattura tra il governo e i vertici delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), segnando un ulteriore scontro tra l’esecutivo e la Corte Suprema. La nomina è avvenuta senza il coinvolgimento preventivo del capo di stato maggiore, Eyal Zamir, che ne è venuto a conoscenza solo pochi minuti prima della diffusione ufficiale.

Osservante religioso, padre di undici figli e residente nel moshav di Keshet sulle alture del Golan, Zini appartiene alla corrente del sionismo religioso. In passato, Netanyahu aveva rifiutato di nominarlo proprio segretario militare, definendolo “troppo messianico”, secondo quanto riportato dai media locali. Ora, la sua promozione viene letta da molti analisti come una mossa di Netanyahu per rafforzare il proprio controllo sullo Shin Bet, uno degli organismi chiave della sicurezza israeliana.

Veterano delle unità Sayeret Matkal ed Egoz, Zini ha comandato la Brigata Golani e, nel 2015, era stato scelto per fondare e guidare la nuova Brigata Commando, un’unità d’élite nata per riunire alcune delle forze speciali più prestigiose delle IDF e condurre operazioni complesse oltre le linee nemiche. Durante l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, Zini ha combattuto in prima linea nei pressi del kibbutz Mefalsim, guidando personalmente i soldati e contribuendo a respingere l’assalto dei terroristi palestinesi.

La sua nomina a capo dell’agenzia di sicurezza interna avviene in un contesto di forte tensione istituzionale. La Corte Suprema ha da poco annullato il licenziamento dell’ex direttore Ronen Bar, giudicando illegittima la procedura adottata dal governo e sottolineando il conflitto d’interessi del primo ministro Netanyahu, coinvolto nel cosiddetto “Qatargate”. In questa inchiesta, lo Shin Bet, guidato proprio da Bar, stava indagando su presunti pagamenti del Qatar a stretti collaboratori di Netanyahu, finalizzati a influenzare i media israeliani a favore di Doha.

I media israeliani hanno sollevato ulteriori perplessità sulla nomina di Zini, soprattutto per le modalità con cui è avvenuta: durante una visita alla base di Tzeelim, Netanyahu avrebbe convocato Zini nella propria auto per un colloquio riservato durato oltre un’ora. Non ci sarebbe stata alcuna consultazione con il capo di stato maggiore Zamir né il rispetto delle procedure ufficiali. Questo “sgarbo” istituzionale ha provocato una frattura immediata con la leadership militare. Zini stesso ha ammesso di non essere stato formalmente candidato o intervistato per il ruolo, ma semplicemente “scelto” dal premier.

L’ufficio del premier ha specificato che Zini non avrà alcun ruolo nelle indagini sul Qatargate.

Secondo la procedura, la nomina dovrà ora essere vagliata dalla Commissione Grunis, incaricata di valutare l’integrità e l’idoneità dei candidati agli incarichi pubblici. Tuttavia, la commissione deve essere ricostituita a causa di conflitti d’interesse tra i membri e posizioni vacanti. Solo dopo il parere della commissione, la nomina potrà essere formalmente approvata dal governo.

