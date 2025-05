Ragusa, illustrati in Questura i risultati del progetto “Sport e Legalità“

Ragusa – Sono stati presentati, presso la sede della Questura, i numeri complessivi del progetto “ Sport e Legalità “, l’iniziativa promossa dalla Questura di Ragusa con il coinvolgimento del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, il Libero Consorzio di Ragusa, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XI Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa, i Comuni di Ragusa, Modica, Vittoria, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina, il Comitato F.I.R. (Federazione Italiana Rugby) Sicilia, il Ragusa Rugby e i Dirigenti Scolastici e docenti delle scuole coinvolte, sulla base del protocollo d’intesa siglato in Prefettura il 14 novembre 2024 e basato sulle attività operative dell’Osservatorio Provinciale sulla Dispersione Scolastica.

A partire dal 13 Dicembre 2024, con cadenza mensile, presso lo Stadio del Rugby di via Forlanini di Ragusa, si sono tenuti sette incontri, che hanno registrato in totale la presenza di circa 600 ragazzi di età compresa tra 11 e 13 anni, e sono state svolte diverse attività formative presso alcuni istituti scolastici della provincia.

Il progetto, all’interno degli istituti scolastici della provincia di Ragusa, intende rafforzare l’azione di contrasto alla dispersione e all’abbandono scolastico, agendo sia in termini preventivi che di recupero, offrendo a studenti, famiglie e comunità educanti l’opportunità di fruire di attività educative e formative di qualità sul territorio provinciale.

Oltre all’attività agonistica, all’interno degli istituti scolastici interessati sono state svolte delle attività al fine di far conoscere, crescere ed emergere l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco dei ragazzi partecipanti, facendo crescere, al tempo stesso, attraverso lo sport, una cultura del rispetto delle regole, del sostegno e dell’assistenza che devono caratterizzare la vita quotidiana.

Convivenza civile e legalità, veicolate dallo sport, hanno quindi rappresentato il criterio guida dell’attività. Centrale l’attività formativa, per tecnici, giovani e appassionati, condotta dal Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, che ha partecipato agli appuntamenti in maniera diretta, costante e attiva, lungo tutto il percorso del progetto.

All’incontro, oltre al Questore Marco Giambra, al Vicario del Prefetto Antonio Gullì e ad una rappresentanza delle Fiamme Oro, hanno partecipato il Presidente del Libero Consorzio di Ragusa, Maria Rita Schembari, i Sindaci dei Comuni di Ragusa, Giuseppe Cassì, di Modica, Maria Monisteri Caschetto, Fabio Prelati, di Chiaramonte Gulfi, Mario Cutello, di Santa Croce Camerina, Giuseppe Dimartino, l’Assessore allo Sport di del Comune di Vittoria, e il vicepresidente del Ragusa Rugby, Paolo Sartorio.

Hanno aderito al progetto sei scuole: la Santa Marta/Ciaceri e la Raffaele Poidomani di Modica, la Quasimodo/Ventre e la Maria Schininà di Ragusa, Istituto Serafino Amabile Guastella di Chiaramonte Gulfi, e l’Istituto San Biagio di Vittoria.

Il progetto si concluderà domani, venerdì 23 maggio, nello Stadio del Rugby di Ragusa, con l’ultimo momento agonistico degli studenti.

