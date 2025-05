Ragusa, violenza di genere, sottoscritto il protocollo “La valigia di salvataggio“

Ragusa – Nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato “ Questo non è amore” contro la violenza di genere, è stato firmato dal Questore di Ragusa Marco Giambra, dall’Assessore alle politiche sociali del Comune di Vittoria Francesca Corbino e da Katia Pacelli, referente dell’Associazione “Salvabebè-Salvamamme” di Roma, il protocollo “La valigia di salvataggio”.

Presente anche il Primo Dirigente della Polizia di Stato Rosario Amarù, dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura che, nelle vicende contraddistinte dal “ codice rosso “, si occupa delle attività che conducono all’irrogazione del provvedimento di “ Ammonimento “ del Questore a carico degli autori di violenze di genere.

Il protocollo ha l’obiettivo di rafforzare la rete di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, al fine di sostenere con tempestività le vittime che fuggono da situazioni di grave pericolo per la propria incolumità.

L’iniziativa è una ulteriore conferma della promozione di strategie già condivise in un più generale protocollo d’intesa siglato con la Prefettura di Ragusa, finalizzate anche alla prevenzione ed al contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.

Nell’occasione è stata consegnata al Comune di Vittoria una valigia contenente kit per le prime necessità anche per minori eventualmente presenti, in caso di allontanamento urgente dalle mura domestiche e successivo collocamento in struttura protetta.

Alla sottoscrizione era presente una rappresentanza degli atleti del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato “Fiamme Oro Rugby” che, oltre all’attività prettamente sportiva, si occupano di integrazione, inclusione e prevenzione nell’ambito delle attività sociali. In quest’ottica, dal 2015 sono partner dell’Associazione “Salva mamme” per il progetto “La valigia di salvataggio”, ed inoltre sono presenti nelle scuole di ogni ordine e grado per la promozione, attraverso lo sport, di importanti valori quali la parità di genere ed il rispetto dell’altro.

Il protocollo è già stato sottoscritto con i Comuni di Ragusa, Modica e Comiso ed ora sarà operativo anche a Vittoria. Per i prossimi tre anni, periodo di validità dell’atto, le donne vittime di violenza che dovranno essere allontanate dal nucleo domestico, potranno fruire, oltre che del sostegno psicologico e legale dei centri antiviolenza di questi Comuni, anche di un sostegno materiale con la consegna della valigia di salvataggio.

Salva