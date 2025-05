“Pozzallo, fermato un disastro”. I consiglieri evitano l’ennesimo errore del Sindaco

Pozzallo. – “Un grave episodio si è verificato ieri in Consiglio Comunale a Pozzallo, dove un tentativo del Sindaco di far approvare una variazione di bilancio da 500.000 euro, destinata a un finanziamento cruciale per la città, è stato bloccato dall’azione responsabile di un gruppo di consiglieri”. L’amministrazione aveva già predisposto il bando di gara, bypassando, però, le procedure legali e democratiche che prevedono l’approvazione preliminare del Consiglio Comunale. Un’azione definita come grave e illegittima dai consiglieri stessi.

Secondo quanto dichiarato dai consiglieri Agosta, Iozzia, Susino, Celestri , Giampiero, Scarso e Pisana se la variazione fosse stata approvata senza il dovuto iter, Pozzallo avrebbe rischiato di perdere il finanziamento, con pesanti ricadute sui cittadini. Nonostante non fossero stati messi nella condizione di conoscere tutti i dettagli dell’operazione, i consiglieri hanno scelto di astenersi, una mossa che ha scongiurato un errore gravissimo e ha mantenuto viva la possibilità di ottenere il finanziamento, purché si seguano le regole, con trasparenza e rispetto delle istituzioni.

“Di fronte a questa azione di salvaguardia, il Sindaco avrebbe reagito attaccando i consiglieri, accusandoli di ostacolare il progresso. I consiglieri ribattono fermamente, sostenendo che il vero ostacolo sia chi tenta di imporre la propria volontà ignorando le procedure democratiche e la legalità”.

La situazione in Consiglio Comunale evidenzia, secondo i firmatari, una crisi di maggioranza in cui il Sindaco, pur non avendo più i numeri, rimane ancorato alla sua posizione. La priorità dell’amministrazione, a loro dire, sembra essere la conservazione del potere, piuttosto che il benessere della città. Questo atteggiamento viene definito come un atto di arroganza istituzionale, sintomo di una maggioranza inesistente, disposta a forzare le regole democratiche pur di restare al potere.

I consiglieri ci tengono a precisare di non aver bloccato nulla, ma di aver agito per proteggere Pozzallo, garantendo che le cose vengano fatte nel rispetto delle procedure e nell’interesse della comunità. “Questo, per chi ama davvero questa città, è l’unico modo giusto di agire,”

“Pozzallo, concludono i consiglieri, “merita rispetto. Merita verità. Merita molto di più.”

