Monterosso Almo. L’Avis monterossana celebra 40 anni di Marcialonga. Domenica di sport e solidarietà

MONTEROSSO ALMO – Una domenica speciale attende i cittadini del borgo Monterosso Almo dove l’AVIS locale celebra il 40° anniversario della Marcialonga, storica manifestazione sportiva che unisce sport, salute e solidarietà. Nata nel 1985, la Marcialonga è ormai un appuntamento fisso nel calendario degli eventi locali, capace di coinvolgere generazioni di partecipanti grandi e piccoli. La giornata prenderà il via alle 8,30 con la colazione e la partenza ufficiale dalla sede AVIS di Monterosso Almo in vicolo Silva. I partecipanti – adulti e bambini – percorreranno un itinerario pensato per essere accessibile a tutti, valorizzando le bellezze naturali del borgo, uno dei più affascinanti della provincia di Ragusa. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 24 maggio, dal lunedì al venerdì, dalle 16,00 alle 18,00 presso la sede AVIS. In questa occasione sarà possibile anche ritirare la maglietta ufficiale dell’evento, simbolo di appartenenza e ricordo di una giornata significativa. La quota di partecipazione è di 6,00 euro per gli adulti e 3,00 euro per i ragazzi fino a 13 anni. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione ai numeri 0932 977458 e 391 7359254. L’edizione 2025 della Marcialonga assume un valore ancora più profondo, rappresentando quattro decenni di impegno dell’AVIS Monterosso nella promozione della donazione del sangue e di stili di vita sani. Un’occasione per festeggiare, ma anche per ribadire l’importanza del volontariato, del dono e della partecipazione attiva alla vita della comunità.

