Catania si prepara ad accogliere il primo volo diretto Delta da New York

Catania – Domani, giovedì 22 maggio, l’Aeroporto di Catania si appresta a vivere un momento storico con l’arrivo del primo volo diretto Delta da New York. Un collegamento a lungo atteso che rafforza i legami tra la Sicilia e gli Stati Uniti, aprendo nuove opportunità per il turismo e i rapporti commerciali.

Il volo, proveniente dalla Grande Mela, atterrerà all’aeroporto etneo nella giornata di domani. La ripartenza per New York è invece fissata per venerdì 23 maggio, giornata che sarà celebrata con un programma ricco di eventi.

Per l’occasione, l’Aeroporto di Catania si animerà fin dalle prime ore del mattino. Dalle 7:30, i passeggeri del primo volo Catania-New York potranno effettuare il check-in ai banchi dedicati (dal 22 al 27). In contemporanea, ai banchi 28-30, sarà allestita una torta celebrativa con i loghi di Delta e dell’Aeroporto di Catania, pronta per essere tagliata.

Un tocco speciale per i collezionisti e gli appassionati: tra le 8 e le 14, Poste Italiane sarà presente nell’area Arrivi del Terminal A per vendere Carte valori e prodotti filatelici commemorativi di questo evento significativo.

Il momento clou della giornata sarà poco prima della partenza del volo, prevista per le 10. Verranno tagliati il nastro e la torta alla presenza dell’Amministratore Delegato di SAC (Società Aeroporto Catania), Nico Torrisi, e di Cordell Campbell, Field Director Operation EMEAI di Delta, il cui intervento suggellerà l’importanza di questa nuova rotta.

L’introduzione di questo volo diretto rappresenta un passo significativo per l’accessibilità della Sicilia, facilitando i viaggi transatlantici e potenziando il ruolo di Catania come snodo cruciale per il traffico aereo internazionale.

