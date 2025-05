A Modica il Convegno scientifico “Cava Ispica: la Città nella roccia. Valorizzazione e fruizione”

Modica – Un evento di rilievo su Cava Ispica, organizzato dall’Ecosezione Cava Ispica dell’associazione ambientalista Movimento Azzurro, avrà luogo il prossimo venerdì 30 maggio presso l’Auditorium “P. Floridia” di Modica. Si tratta di un Convegno scientifico, intitolato “Cava Ispica: la Città nella roccia. Valorizzazione e fruizione”, che sancisce il decimo anno di presenza dell’associazione sul territorio che è nata con l’obiettivo di porre in rete tutte le energie ambientaliste e culturali e convogliarle in azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione, in progetti di salvaguardia del territorio, nonché di valorizzazione di siti di interesse paesaggistico, storico-archeologico, artistico e culturale.

In particolare, gli organizzatori hanno voluto onorare questo importante traguardo dedicando il Convegno alla memoria di Annamaria Sammito, archeologa presso la Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, prematuramente scomparsa. Sincero e necessario è il tributo che l’associazione sente di porgere alla memoria della studiosa, la quale con passione e costante abnegazione ha dedicato i suoi studi e le sue ricerche a Cava Ispica. Il Convegno vedrà la partecipazione del Comune di Modica, della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, il Parco archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica, il Museo

Civico “F.L. Belgiorno” e di docenti dell’Università di Catania. Gli studiosi ripercorreranno gli ultimi anni di ricerche sul luogo e si confronteranno, in una prospettiva interdisciplinare, sulle strategie di valorizzazione e fruizione sostenibile del sito di Cava Ispica. L’incontro è rivolto all’intera cittadinanza, a tutti gli appassionati, gli studiosi, le guide e gli accompagnatori turistici, le associazioni e gli studenti che vogliano approfondire la conoscenza di

uno dei siti più affascinanti della Sicilia Sud-Orientale.

Salva