Studenti ragusani organizzano “La Partita del cuore” sabato all’Aldo Campo

“Non è un mistero che sono presidente del consiglio di istituto del liceo scientifico Enrico Fermi e quando gli studenti e i loro rappresentanti mi hanno parlato del proposito di organizzare una partita del cuore, d’intesa con i colleghi dell’istituto Besta, ho subito accolto il progetto e l’ho prontamente rigirato all’assessore comunale allo Sport, Simone Digrandi, che si è immediatamente messo a disposizione, provvedendo a tutto ciò che è necessario per eventi di questo tipo, comprese le autorizzazioni”. Lo dice il consigliere comunale Sergio Firrincieli a proposito della partita del cuore che, sotto il segno della solidarietà, è in programma per sabato 24 maggio alle 16,30, allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio, a ingresso gratuito e con la partecipazione del dj set Simone Di Stefano. “In corso d’opera – ancora Firrincieli – si sono aggiunti anche gli studenti del Vico-Umberto I-Gagliardi e davvero l’evento si è trasformato in un percorso che celebra al meglio l’inclusività”. Partner dell’iniziativa anche l’associazione Aiad che sarà presente con un proprio banchetto in cui tutti i ragazzi maggiorenni potranno effettuare uno screening glicemico. “Sarà un bel pomeriggio di solidarietà – conclude Firrincieli – e, naturalmente, invitiamo gli studenti di tutta la città e i loro genitori a partecipare e a vivere assieme a tutti noi questo spirito d’altruismo che consente alla nostra città di distinguersi sempre quando c’è da lanciare messaggi positivi come in questa occasione. Ringraziamo anche gli sponsor che si sono spesi per questo percorso e che hanno sostenuto l’appuntamento”.

Salva