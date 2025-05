I problemi ancora irrisolti in Via Ruffino a Modica. Riceviamo

Vi scrivo per segnalare una situazione che sta diventando insostenibile in Via Ruffino a Modica, a causa del comportamento di alcuni vicini nei confronti miei e della colonia felina che accudisco regolarmente, in conformità alle normative vigenti.

Nonostante la colonia sia gestita nel rispetto della legge, con gatti (che aspettano di essere sterilizzati)e alimentati in modo corretto, alcuni residenti della zona hanno assunto atteggiamenti ostili nei miei confronti. Quotidianamente vengo minacciata verbalmente e, in più occasioni, ho trovato davanti alla porta di casa cartoni con escrementi evidentemente posizionati con l’intento di intimidirmi e creare disagio.

Si tratta di atti gravi, e per questo motivo, vi chiedo di intervenire odi indicarmi a quale ente rivolgermi per tutelarmi legalmente e per garantire il rispetto della legge sulla tutela degli animali e della civile convivenza.

Resto a disposizione per fornire ulteriori dettagli e documentazione intanto ecco a voi alcune foto e vi ringrazio anticipatamente per l’attenzione e il supporto.

L’ignoranza di certa gente è alimentata dalla presunzione e dalla mancanza totale di educazione civica, non sanno nulla di leggi, rispetto per gli animali o convivenza civile, ma si sentono in diritto di odiare e minacciare chi fa il bene che loro non sono capaci nemmeno di comprendere.

In tal proposito, ci tengo a dire che io continuerò a fare quello che ho sempre fatto per la mia colonia, a nutrirli e a prendermi cura di loro!

Lettera firmata

