Santa Croce Camerina. Torna Faro in Festa con la seconda edizione

Santa Croce Camerina – Torna Faro in Festa, con la sua seconda edizione. E con la possibilità di vivere un’emozione unica: quella di guardare la splendida frazione marinara di Santa Croce dall’alto di quello che è il suo simbolo più antico: il Faro Scalambri. Dal 31 maggio al 2 giugno a Punta Secca torna dunque la magia di Faro in Festa. Un evento imperdibile per scoprire uno spettacolo mozzafiato e la bellezza del borgo marinaro. “Si potrà visitare il famosissimo Faro Scalambri per vivere un’esperienza unica – dice il sindaco Peppe Dimartino – Ma ovviamente insieme a questo stiamo organizzando tutta una serie di eventi collaterali: un intero fine settimana ricco di cultura, arte, gusto e divertimento, pensato per valorizzare le tradizioni del nostro territorio e regalare emozioni a grandi e piccini”.

ECCO GLI EVENTI:

– Alla scoperta del Faro Scalambri: Visite guidate gratuite con il Comando Zona Fari Sicilia, per esplorare la storia e i segreti di questa straordinaria opera ingegneristica.

– Estemporanea d’arte “Omaggio a Punta Secca”: Artisti all’opera domenica 1° giugno, con la premiazione lunedì 2 giugno.

– “Vivere il Mare”: Show-cooking, workshop sul pesce povero, laboratori didattici e dimostrazioni sulla lavorazione del pane di San Giuseppe.

– Baby Village: Spazio dedicato ai più piccoli con giochi e intrattenimento in Piazza Concordia.

– La musica: Tra le note di “Notte Italiana by Copia e Incolla” (31/05), “Fab Frequency” (01/06) e la coinvolgente Kamarinense Street Band (02/06).

Un’occasione unica per immergersi nella cultura marinara, gustare sapori autentici e vivere momenti indimenticabili.

