Modica: “Proteggiti dalle truffe”, un opuscolo e incontri per la sicurezza degli anziani

MODICA – Un’iniziativa lodevole dell’amministrazione comunale di Modica si sta rivelando un efficace strumento di sensibilizzazione e protezione per la fascia più vulnerabile della popolazione: gli anziani. Nelle scorse settimane, la polizia locale, infatti, ha pubblicato la guida “Proteggiti dalle truffe”, un opuscolo ricco di consigli pratici per aiutare gli over 65 a riconoscere e ad evitare le insidie dei truffatori.

L’impegno non si è fermato alla pubblicazione. Sono stati, infatti, organizzati diversi incontri per illustrare il contenuto della guida e mettere in guardia gli anziani, rendendoli più consapevoli dei rischi e fornendo loro gli strumenti per difendersi.

L’ultimo di questi incontri, tenutosi martedì pomeriggio presso l’affollato salone dell’ex asilo Antoniano, ha visto la partecipazione degli anziani provenienti dai centri della Sorda e di Modica alta. A guidare l’incontro è stato il comandante della polizia locale, Saro Cannizzaro, che ha sapientemente illustrato il contenuto dell’opuscolo, fornendo esempi concreti e consigli utili per smascherare le truffe telefoniche, quelle porta a porta, le insidie del web e i raggiri messi in atto da falsi amici o familiari.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto dell’associazione Nonni Smart, che prevede diversi momenti di aggregazione e apprendimento nei quattro centri anziani della città. Presenti il vice sindaco, Saro Viola, e l’assessore alle politiche sociali, Concetta Spadaro.

L’entusiasmo e la partecipazione degli anziani sono stati palpabili. Numerose sono state le domande poste al comandante Cannizzaro, segno di un vivo interesse verso la tematica e della volontà di acquisire maggiori strumenti di difesa. L’incontro si è trasformato in un piacevole momento di convivialità e condivisione, rafforzando il senso di comunità.

L’impegno nella protezione degli anziani non si ferma qui. Sono, infatti, previsti ulteriori incontri oggi e venerdì pomeriggio; i centri anziani di Frigintini e Modica bassa ospiteranno nuove occasioni per approfondire le tematiche legate alla prevenzione delle truffe. Un segnale importante di attenzione e cura da parte del Comune di Modica verso i suoi cittadini più fragili.

