Bandiere blu, Confcommercio Ragusa si complimenta con i quattro Comuni iblei

Il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, a nome del l’intero sistema ibleo, si complimenta con le amministrazioni comunali di Ragusa, Modica, Pozzallo e Scicli per avere conquistato, anche quest’anno, l’ambito traguardo della bandiera blu rilasciata dalla Fee Italia. “E’ un aspetto che consideriamo cruciale – afferma Manenti – perché si possa migliorare sempre di più l’aspetto legato all’accoglienza. Grazie a questo riconoscimento, con l’auspicio che tutte le altre realtà possano fare sistema, l’obiettivo è quello di arrivare a tagliare traguardi di prestigio sul fronte dell’incoming turistico. Abbiamo tutte le carte in regola per fare in modo che ciò avvenga”.

“I quattro Comuni iblei che hanno rispettato tutti i parametri richiesti e che sono stati giustamente inseriti di nuovo nel prestigioso club siciliano delle spiagge che possono fregiarsi dell’ambito riconoscimento – prosegue Manenti – rappresentano la testa di ponte di un percorso che deve coinvolgere a cascata l’intero territorio ibleo. Come affermiamo da sempre, tutto questo deve rappresentare, oltre che per le amministrazioni comunali, anche e soprattutto per gli operatori del settore, un punto di partenza, affinché si possa arrivare a migliorare sempre di più sotto l’aspetto dell’accoglienza, un tema che ci preme in maniera particolare affrontare nella maniera giusta. Diciamo che l’estate 2025, ormai alle porte, è destinata, in questo modo, a partire con il piede giusto. Ci dispiace per la mancata riconferma di Ispica, ma siamo certi che siano stati posti gli adeguati paletti per potere recuperare già dal prossimo anno. Non ci sono dubbi sul fatto che il territorio abbia una grande responsabilità per far sì che questi riconoscimenti possano essere “vissuti” nella maniera dovuta. Occorre impegnarsi sempre di più al fine di attirare visitatori e turisti. E i riconoscimenti finora ottenuti procedono nella giusta direzione”.

