Modica: al via i lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico sul Torrente Passogatta

Modica – Un passo avanti concreto per la sicurezza del territorio modicano. Nel pomeriggio di oggi, è stata ufficialmente firmata la consegna dei lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico sul Torrente Passogatta. Ad eseguire gli interventi, finanziati per un importo complessivo di un milione di euro, sarà l’impresa Eredi Geraci Salvatore Srl di Mussomeli, che si è aggiudicata l’appalto con un ribasso d’asta del 40,084%.

La firma, che sancisce l’avvio operativo del progetto, è avvenuta alla presenza dell’ingegnere Franco Verzaschi, direttore dei lavori, e del Sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, che ha espresso la sua soddisfazione per questo importante traguardo.

Le opere di messa in sicurezza dovranno essere completate entro l’11 novembre prossimo. Il torrente Passogatta è situato a monte del centro abitato di Modica, immediatamente dopo via Fontana. I lavori che prenderanno il via interesseranno il primo tratto del corso d’acqua, in attesa dei successivi interventi previsti per il secondo tratto, la cui consegna è imminente.

Il Sindaco ha, inoltre, sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel rispettare i tempi previsti per la realizzazione di questi interventi cruciali per la sicurezza del territorio. “Nel rispetto dei tempi, dopo averli appaltati, stiamo consegnando tutti gli interventi connessi alla mitigazione del rischio idrogeologico nelle zone a rischio del nostro territorio. Quella odierna è la seconda consegna che portiamo a termine dopo quella che riguardava il torrente San Liberale dove i lavori in corso procedono spediti.”

Con l’avvio dei lavori sul Torrente Passogatta, l’amministrazione comunale di Modica prosegue con determinazione la sua azione di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, rispondendo concretamente alle esigenze della comunità e riducendo la vulnerabilità alle problematiche idrogeologiche.

