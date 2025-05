Servizio idrico a Modica: verso una maggiore accessibilità

Le consigliere comunali Elena Frasca e Miriam Franzò, dopo aver presentato di recente un’interrogazione consiliare sulle problematiche di riscossione della Creset e di Iblea Acque, hanno voluto incontrare martedì 13 maggio l’Ingegnera Antonella Moltisanti di Iblea Acque.

L’incontro, svoltosi presso la sede di Iblea Acque, è stato sollecitato dalle consigliere anche a seguito delle segnalazioni del titolare di un’agenzia immobiliare di Modica, che, con una pec indirizzata alle suddette consigliere, ha evidenziato specifiche criticità del servizio idrico a danno degli utenti stranieri non residenti proprietari di immobili nel territorio modicano.

“La segnalazione ricevuta ha confermato le preoccupazioni già espresse nella nostra interrogazione consiliare”, spiegano le consigliere Frasca e Franzò. “Senza indugio abbiamo chiesto un incontro chiarificatore con l’ingegnera Antonella Moltisanti di Iblea Acque per affrontare concretamente le problematiche riscontrate, attenzionando in particolare le difficoltà di accesso ai servizi per determinate categorie di utenti.”

Durante l’incontro sono state discusse le criticità relative alle procedure di nuovo allaccio idrico e fognario, voltura dei contratti e verifica delle fatture controverse, con focus specifico sugli utenti meno digitalizzati, privi di SPID e/o PEC e sugli utenti stranieri oggetto della comunicazione PEC pervenuta alle consigliere.

Una novità significativa è emersa durante il confronto: la stipula di una convenzione tra Iblea Acque e Assoutenti Ragusa, finalizzata a facilitare il disbrigo delle pratiche amministrative attraverso i CAF territoriali a cui tutti i cittadini possono rivolgersi. Si ricorda che Iblea Acque gestisce la fatturazione del servizio idrico integrato dal 1° maggio 2023, mentre le questioni precedenti rimangono di competenza del Comune e della Creset.

“L’incontro – concludono le consigliere – rappresenta la concretizzazione del nostro impegno nel dare voce alle istanze dei cittadini. Ringraziamo l’Ingegnera Moltisanti per la disponibilità dimostrata e per lo spirito di collaborazione manifestato nel ricercare soluzioni operative alle problematiche sollevate. Continueremo a monitorare la situazione e restiamo a disposizione dei cittadini e delle cittadine modicane per altre segnalazioni e/o problematiche da attenzionare”.

