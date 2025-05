Ragusa. Strada “Mandrevecchie” nell’incuria, la denuncia della Consigliera Caruso

Ragusa – La consigliera comunale Rossana Caruso ha presentato ieri pomeriggio un’interrogazione al sindaco, Peppe Cassì, e all’assessore all’Ambiente, Mario D’Asta, per denunciare le gravi criticità presenti lungo la strada comunale Mandrevecchie.

A inizio aprile sono stati effettuati lavori di scerbatura nel tratto a partire dal bivio con la Sp 58 Giarratana–Modica fino alla contrada Mandrevecchie. Tuttavia, l’intervento si è rivelato approssimativo. I residui della scerbatura, l’erba tagliata, in parole semplici, sono stati lasciati sulla strada, creando accumuli di sterpaglie lungo i margini. Questo materiale secco, oltre a compromettere il decoro urbano e a intralciare la circolazione, costituisce un potenziale pericolo per la sicurezza stradale e aumenta il rischio di incendi, in vista dell’estate ormai imminente.

“È evidente – dichiara Rossana Caruso – che si è trattato di un lavoro superficiale e inefficace. Lo dimostra anche la rapida ricrescita della vegetazione infestante negli stessi punti. È inaccettabile che interventi di manutenzione pubblica siano svolti senza un adeguato controllo e senza il rispetto degli standard minimi di qualità”. Nell’interrogazione, la consigliera chiede se l’Amministrazione fosse a conoscenza dello stato attuale della strada, se siano stati effettuati controlli sul lavoro eseguito, se sia previsto un immediato intervento di pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza e quali azioni intenda adottare per evitare che simili episodi si ripetano in futuro. “I cittadini – conclude Caruso – hanno diritto a un territorio curato e sicuro. Interventi inefficaci non solo sprecano denaro pubblico, ma mettono a rischio l’incolumità delle persone”.

