Ragusa. Domenica Picnic urbano: musica, talk, laboratori in piazza San Giovanni

Ragusa – Perché non fare un “Picnic” in pieno centro storico? Questa l’idea, e anche un po’ la sfida, lanciata dalla deputata Stefania Campo e dal Movimento 5 Stelle, per coinvolgere la cittadinanza e il tessuto sociale ad una chiamata: dare massima priorità al ripopolamento e alla riattivazione dei servizi in centro. Alla chiamata hanno risposto varie organizzazioni del Terzo settore e soggetti economici e culturali, che da anni si spendono per tenere viva quest’area di Ragusa superiore, proprio perché questo obiettivo non può avere alcun colore politico, deve essere trasversale e deve saper ridare alla Città di Ragusa un cuore pulsante e una centralità che sia anche riqualificazione urbana e benessere economico. L’iniziativa si terrà domenica prossima, 18 maggio in Piazza San Giovanni, a partire dalle 10,30. Una giornata per i bambini, per le famiglie, per ogni cittadino e ogni cittadina, per tutti coloro che vogliono condividere lo stare insieme, la bellezza del trascorrere una domenica di primavera nel cuore della propria città. Laboratori, libri, musica, dibattito, espositori, arte, degustazioni saranno le attrazioni della giornata.

PICNIC URBANO

PROGRAMMA

ORE 10:30 ACCOGLIENZA E LABORATORI

“Body percussion” – laboratorio musicale per ragazzi (5-10 anni).

A cura di Giovanni Giaquinta.

“Mani in pasta” – laboratorio di manipolazione dell’argilla per grandi e piccini.

A cura de I clown dottori di “Ci ridiamo su”.

“Tante storie per giocare” – Libri e colori all’aria aperta.

A cura delle librerie Tante Storie e Ubik.

“Ricamo collettivo” con materiali di recupero per una tovaglia di comunità.

A cura del Collettivo Ocra.

ORE 10:45 – FLASH MOB

Picnic in Centro!

ORE 11:00 – CIBO SANO, ARTIGIANATO, MUSICA, LIBRI E ARTE

– Piccoli produttori locali di cibo a km zero e di artigianato artistico.

– Libri in piazza con le librerie del centro: Flaccavento, Tante storie, Ubik.

– Esposizione d’arte del Centro di Aggregazione Culturale a cura di Amedeo Fusco.

– Selezione in filodiffusione di World Music.

ORE 11:30 – TALK “FACCIAMO CENTRO” CONVERSAZIONE SUL CENTRO STORICO

Introduce Stefania Campo, presenta e modera Michele Farinaccio. Partecipano l’assessore Simone Digrandi, il Collettivo Ocra, Gaudenzia Flaccavento, Gaetano Manganello, Elio Guastella, Turi Iudice, Andrea Guastella, Najla Hassen, Ana Maria Andrusca.

ORE 13:00 PRANZO A SACCO E DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI LOCALI

ORE 14:30 – MUSICA DAL VIVO

Fiammetta Poidomani e Saro Tribastone.

