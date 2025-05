200 mila euro per l’illuminazione dello Stadio di Vittoria

L’Assessorato Regionale alle Infrastrutture, a seguito di un emendamento alla scorsa manovra finanziaria presentato dall’On.Ignazio Abbate, ha emesso un decreto di finanziamento da 200 mila euro per la manutenzione straordinaria e l’efficentamento energetico delle torri faro dello stadio Gianni Cosimo di Vittoria. Ad annunciarlo è lo stesso parlamentare della DC che si è speso per l’ottenimento dei fondi necessari a questo importante intervento: “Al più tardi la prossima settimana ci sarà una conferenza di servizio in Provincia per stabilire l’iter che condurrà alla realizzazione dei lavori insieme al presidente della provincia Schembari, al Sindaco Aiello e al dirigente dell’ufficio tecnico Sinatra. Ringrazio i consiglieri comunali di Vittoria che mi hanno portato sul tavolo questa esigenza sentita da tutta la Vittoria sportiva che nello stadio comunale ha un punto di riferimenti irrinunciabile. Grazie a questi lavori, che porteranno l’attuale impianto a norma, ci sarà la possibilità di ospitare importanti manifestazioni, sportive e non, anche in orari notturni”.

