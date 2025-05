Modica. Nido Muzio Scevola e Mani di Mamma insieme per solidarietà

Modica – Lodevole iniziativa del Nido d’Infanzia Muzio Scevola che ha festeggiato le mamme in maniera del tutto particolare. Grazie alla collaborazione con l’Associazione “Mani di mamma” specializzata nella creazione a maglia di scarpette e copertine, le mamme (ma anche le nonne dei bambini del nido) hanno realizzato diversi manufatti di pregevole fattura da devolvere in beneficenza al reparto di terapia intensiva neonatale del Giovanni Paolo II di Ragusa. Come si diceva, insieme alle mamme ci sono state anche le nonne dei bambini che frequentano il nido d’infanzia modicano ed è questo un ulteriore arricchimento della giornata solidale trascorsa insieme ai piccoli iscritti. Un progetto di grande solidarietà voluto dalla Cooperativa La Garderie che gestisce il Nido d’Infanzia nel quartiere Sorda di Modica che si distingue da sempre per essere vicina al sociale e per le innumerevoli iniziative nelle quali è forte il coinvolgimento delle famiglie.

