Ieri sera riunione della segreteria cittadina di Forza Italia Vittoria

Vittoria – La segreteria cittadina di Forza Italia si è riunita ieri sera animando un incontro caratterizzato da entusiasmo e operatività. Messe in luce le priorità sui temi locali oltre che sulle diverse iniziative in programma. I lavori sono stati condotti dal segretario cittadino Andrea La Rosa e dal consigliere comunale Biagio Pelligra. E’ stato spiegato, inoltre, che a giorni saranno nominati i responsabili dei dipartimenti riguardanti Giovani, Donne, Senior e Attività produttive. Si tratterà di persone di qualità che avranno un unico obiettivo, fare crescere un partito che si identifica sempre più come un partito liberale, aperto e riformista. “Un partito – spiega La Rosa – che diventa unico, vero punto di riferimento della coalizione di centrodestra, di cui è stato fondatore oltre che pilastro. Per tutti coloro che si trovano sul nostro territorio deve diventare calamita per i moderati, europeisti e garantisti. Abbiamo, inoltre, evidenziato la necessità di ritornare sui temi che in questi mesi sono stati i nostri cavalli di battaglia: dalla polizia municipale alle problematiche dei quartieri, senza dimenticare il mercato ortofrutticolo, la sicurezza, Scoglitti e le opere pubbliche oltre alla carenza idrica. Ma abbiamo anche inteso discutere la necessità di confrontarci con i vertici iblei del partito su argomenti che secondo noi meritano un’attenzione particolare e che hanno ricadute su tutto il territorio provinciale: dall’aeroporto di Comiso a Iblea Acque, dalle infrastrutture alla creazione di un centrodestra provinciale coeso e competitivo in grado di discutere sul futuro dei territori e sulla necessità di condividere temi e priorità, così che gli stessi possano essere affrontati in sinergia e sintonia. Un partito che non può e non deve isolarsi e che non può stare in silenzio, ma anzi deve rivendicare con forza la propria linea. Insomma, la segreteria di Forza Italia Vittoria continuerà con impegno e determinazione ad attuare il proprio programma con il supporto e la collaborazione di tutti”.

