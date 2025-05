Nova Music Festival: “Torneremo a Danzare”

Diretto da Yariv Mozer e di recente premiato con l’Honour Award agli International Emmy Awards, il documentario We Will Dance Again ricostruisce quanto accaduto il 7 ottobre 2023 al Nova Music Festival, nel sud di Israele, da celebrazione collettiva a teatro di una delle stragi più gravi di civili israeliani. Jane Prinsley, sul The Jewish Chronicle, scrive di come la combinazione di materiali video – girati dai partecipanti al festival, dai testimoni oculari e perfino dalle body cam degli attentatori – e delle testimonianze di chi è sopravvissuto diano forma a una memoria ancora fresca e difficile da raccontare. Realizzato in collaborazione tra diverse emittenti e case di produzione internazionali, We Will Dance Again ha avuto ampia diffusione all’estero, e col suo tono asciutto e rispettoso è riuscito a documentare quella strage senza scivolare nella retorica. Tanto che oltre al premio, ha ottenuto due nomination agli Emmy per il miglior documentario di attualità e per il montaggio. Già il titolo, Torneremo a danzare, porta con sé una dichiarazione di volontà e di continuità in riferimento diretto sia al contesto del festival che all’idea di un ritorno alla vita, al senso di comunità, alla possibilità di ripartire a dispetto della violenza subita. Più che offrire risposte, We will Dance Again accompagna lo spettatore in un percorso di ascolto e di confronto con quanto accaduto, lasciando spazio alle voci di chi c’era e alla responsabilità, non scontata, di custodirne la memoria.

