Mountain Bike: buon esordio per la Motyka Bike school Modica in Coppa Sicilia nella 1^ tappa di Ragalna

Modica – Chi ben inizia è a metà dell’opera. E meglio di così non poteva iniziare per la Motyka Bike School Modica la stagione agonista 2025, che ieri ha visto i bikers del sodalizio della Contea tra i protagonisti della prima delle sei tappe di Coppa Sicilia Giovanissimi XCO, che si è disputata a Ragalna.

Il primo podio è arrivato nella categoria GM1 con Giuseppe Agosta, che alla sua prima gara e quindi all’esordio in una competizione a livello regionale conquista subito il terzo posto.

Conferma le sue qualità, invece, Nicolò Tagliarini che ha vinto la categoria GM3, dove al secondo posto si è classificato il suo compagno di squadra Simone Adamo. Buono anche il decimo posto conquistato da Gabriele Aprile.

Nella categoria GM4, Andrea Giannone ha chiuso la sua fatica al sesto posto, mentre Leonardo Caccamo al suo esordio ha conquistato la diciottesima posizione. Nella stessa categoria, Emanuele Ferlito e Saro Cicero, anche loro all’esordio, si sono classificati rispettivamente al ventiduesimo e al ventiquattresimo posto.

“Non vedevamo l’ora di tornare a gareggiare – spiega Arianna Melilli – e lo abbiamo fatto come sempre con grandissimo entusiasmo. Come prima tappa – continua – e con tanti esordi non possiamo che ritenerci soddisfatti di quanto i nostri atleti hanno fatto. Da domani – conclude – saremo pronti per tornare ad allenarci con i coach Laura Melilli e Rosario Tagliarini per preparare al meglio i prossimi impegni”.

