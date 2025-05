Pozzallo. Si asfaltano alcune arterie urbane

Dopo gli interventi di ripristino, non ancora terminati, del manto stradale da

parte dell’ENEL e dell’Impresa della fibra, la settimana prossima si procederà con la risagomatura di alcuni tratti stradali del centro urbano di Pozzallo. L’intervento è stato reso possibile utilizzando un finanziamento di € 140.000,00 da parte del Governo Nazionale.

Le strade interessate risultano essere le seguenti: Via Pietro Nenni, via Bixio

tratto compreso fra via Solferino e via Della Repubblica, via Dogali tratto compreso fra via Garibaldi e via Napoli, via Pascoli, via Pasubio, rotatoria via Dell’Arno con le vie Lungomare Pietre Nere e Rapisardi, rotatoria viale Europa in prossimità della scuola media A. Amore, rotatoria viale Europa intersezione con via Rapisardi, via Alfieri tratto compreso tra via Gabriele D’Annunzio verso viale Europa.

