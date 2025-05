Ju Jitsu. Pioggia di medaglie per l’Asd Eragon di Modica

Modica – Il comitato provinciale Csen Ragusa presieduto da Sergio Cassisi si complimenta con l’associazione sportiva Eragon di Modica per la pioggia di medaglie con titoli italiani ed europei fatta registrare nelle recenti competizioni di ju jitsu. In particolare, nel campionato italiano dalla federazione Fijlkam e tenutosi a Napoli, il sodalizio della città della Contea ha conquistato 2 argenti e un bronzo nella specialità Ne Waza, ovvero lotta a terra. Conquistano il podio Carmelo Parisi, 2° posto nella categoria Under 21, 85 kg, Carmelo Pisana 2° posto nella categoria Adult 69 kg e Alessandro Iurato, 3° posto nella categoria Under 21, 77 kg. Anche se non ha ottenuto medaglia, da rilevare l’ottimo 5° posto per Francesco Vicari nella categoria Under 21, 69 kg. Grazie a questi piazzamenti l’associazione Eragon si è aggiudicata il terzo gradino del podio a livello societario nella specialità Ne Waza nelle categorie di età superiore ai 18 anni (Under 21 e Adult). Altri risultati degni di considerazione sono arrivati in ambito internazionale nella Coppa Europa Under 14 e nel campionato europeo Under 18, organizzato in questo caso dalla International Ju Jitsu Federation (Ijjf), tenutosi a Cipro. La piccola atleta Marilù Rizza ha conquistato due bronzi alla European cup nelle specialità fighting system e Ne Waza per quanto riguarda la categoria Under 14 52 kg. Un ottimo 5° posto è arrivato per Miriam Rizza nel campionato europeo Under 18, 52 kg. Infine, sono arrivati due titoli di campionessa europea: entrambi per Chiara Sammito, nella categoria Under 18, 44 kg, che, oltre al primo oro conquistato nella specialità Ne waza, riesce a finalizzare in 30 secondi 4 avversarie nella specialità Fighting system. Sammito ha dato vita a una delle migliori performance di tutto il campionato europeo, circostanza che ha permesso all’atleta modicana di guadagnarsi la qualificazione ai mondiali assoluti che si terranno a ottobre in Thailandia. “Voglio complimentarmi per questi straordinari risultati – dice il presidente Cassisi – con il maestro Christian Pediglieri perché, ancora una volta, ha guidato la sua squadra a tagliare traguardi di un assoluto prestigio. Si tratta di obiettivi che, fino a qualche anno fa, potevano sembrare lontani anni luce e che, invece, non solo adesso sono alla portata dell’associazione Eragon ma, di volta in volta, vengono raggiunti da alcuni atleti della stessa società sportiva che, così, danno prova del loro grado di preparazione e di crescita. Davvero da applaudire tutto il gruppo per avere compiuto questi ulteriori straordinari passi in avanti, alzando il livello di preparazione tecnica dell’intera squadra”.

