Attimi di paura a Scicli: uomo di 58 anni caduto da una scala durante lavori domestici

Questa mattina, a Scicli, si sono vissuti momenti di tensione a seguito di un incidente domestico in contrada Balatelle, una zona rurale del territorio. Un uomo di 58 anni è caduto da una scala mentre stava eseguendo lavori all’interno della sua proprietà. L’incidente è avvenuto poco prima delle 9, causando al 58enne diversi traumi, sebbene le sue condizioni non siano risultate critiche.

Immediato è stato l’intervento del servizio sanitario di emergenza 118, che ha prontamente valutato la situazione. Considerata la gravità dei traumi riportati, è stata decisa l’attivazione dell’elisoccorso per garantire un trasferimento rapido in un ospedale specializzato di Catania. L’uomo è stato condotto in ambulanza fino allo spiazzale di contrada Zagarone, al Villaggio Jungi, dove ha potuto imbarcarsi sull’elicottero per ricevere le necessarie cure.

Le operazioni di soccorso sono state supportate dalla Polizia locale, che ha gestito la viabilità e assicurato il corretto svolgimento delle operazioni di emergenza, contribuendo a mantenere l’area circostante libera da interferenze.

Questo incidente mette in luce i rischi legati ai lavori domestici e l’importanza di seguire le norme di sicurezza per prevenire simili eventi. L’uomo, attualmente in fase di recupero, è un promemoria per tutti di prestare attenzione durante le attività di manutenzione in casa.

