Tra i tanti stili di arredo in circolazione, è impossibile non nominare quello nordico che vanta numerosi fan e caratteristiche ben precise tali da renderlo caloroso, accogliente e rilassante anche quando si parla di spazi di lavoro.

Cos’è lo stile nordico nella decorazione?

Lo stile nordico, detto spesso anche scandinavo poiché nasce nel nord Europa, si caratterizza per essere essenziale e minimalista. Seguendo il diktat “meno è meglio“, l’arredamento nordico predilige arredi e complementi che non sono solo decorativi ma soprattutto utili.

Nasce da un modo di intendere lo spazio di casa che sia prima di tutto accogliente al fine di contrastare il rigido meteo esterno. Non si punta sulla mera estetica ma si ricerca un’atmosfera basic, rilassata e hygge, termine che deriva proprio dalla filosofia nordica adottato anche in contesti cittadini, metropolitani o lavorativi dove si fanno largo le scrivanie da ufficio caratterizzate da linee minimal e colori neutri.

Caratteristiche principali dello stile nordico nella decorazione

Per ricreare uno stile nordico a casa o in ufficio occorre puntare sulla pulizia delle forme; quelle geometriche più semplici squadrate o arrotondate sono da preferire rispetto a elementi con fregi e ornamenti privi di una funzione. Tutto deve essere pratico, senza però rinunciare al design da curare nel dettaglio.

Gli spazi risultano puliti e valorizzati al meglio, motivo per cui questo trend per l’interior desing si addice anche alle metrature più ridotte. Per dare una maggiore sensazione di pulizia e apertura, i colori devono essere neutri, preferibilmente quelli naturali del legno da affiancare al bianco, must have irrinunciabile che dona luminosità.

A proposito di natura, sono ben accetti i tocchi di verde e le fantasie che si rifanno all’outdoor, sebbene spesso si vedano anche pattern geometrici come pallini e triangoli che abbelliscono i tessili.

Nello stile scandinavo un occhio di riguardo, infine, si deve avere per la sostenibilità, introducendo lampade e lampadari a basso consumo con un’estetica molto curata e accattivante.

Le diverse caratteristiche devono essere

Essenziale e minimalista . In un ambiente dal tocco nordico, gli arredi sono essenziali e ridotti al minimo ma non significa che gli spazi restino spogli. Infatti, ogni elemento ha una sua chiara funzione, evitando orpelli inutili ma preferendo oggetti curati con un design pulito .

. In un ambiente dal tocco nordico, gli arredi sono essenziali e ma non significa che gli spazi restino spogli. Infatti, ogni elemento ha una sua chiara funzione, evitando orpelli inutili ma preferendo oggetti curati con un . Colori neutri . All’estremo nord la luce è un bene prezioso a causa di inverni in cui il sole resta sempre basso sulla linea dell’orizzonte. Pertanto, nello stile scandinavo si preferiscono colori luminosi e neutri a partire dal bianco , passando poi a quelli ispirati alla natura. Tuttavia, c’è spazio anche per le tinte pastello e quelle scure del grigio e del nero , seppur per pochi dettagli, che creano un ambiente caloroso e luminoso.

. All’estremo nord la luce è un bene prezioso a causa di inverni in cui il sole resta sempre basso sulla linea dell’orizzonte. Pertanto, nello stile scandinavo si preferiscono colori luminosi e neutri a partire dal , passando poi a quelli ispirati alla natura. Tuttavia, c’è spazio anche per le e quelle scure del e del , seppur per pochi dettagli, che creano un ambiente caloroso e luminoso. Materiali naturali. In uno spazio di ispirazione nordica, si preferiscono materiali naturali, legno in primis. Il contatto con la natura infonde vibrazioni positive e gli scandinavi lo sanno benissimo, tanto da preferire legni dal finish naturale e tessuti come lana, cotone e lino dalle texture grezze per dare una maggiore sensazione di calore e accoglienza.

