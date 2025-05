Scherma Modica. Di Stefano 5ºal Campionato Italiano Maschietti spada

Riccione – Dal Gran Premio Giovanissimi, rassegna dei Campionati Italiani di tutte le categorie under14, a pochi giorni dall’argento di Sofia Spadaro, giunge un altro risultato di vertice per la scuderia della Conad Scherma Modica, con il 5º posto di Giuseppe Di Stefano nella categoria maschietti spada. 174 i partecipanti da ogni parte d’Italia, che si sono affrontati inizialmente nella doppia tornata di girone all’italiana, formula prevista per la categoria maschietti al primo anno nell’attività agonistica. Giuseppe terminava questa prima fase della gara in maniera impeccabile, riportando 12 vittorie e nessuna sconfitta ed entrando come seconda testa di serie del tabellone di eliminazione diretta direttamente nel tabellone dei 64. Qui vinceva il primo match 10/8 contro il pisano Viri, e a seguire superava il perugino Agostinelli per 10/5. Agli ottavi di finale affrontava il cosentino Aiello, assalto vinto per 10/7. Nel match per il podio infine veniva fermato dal formiano Romano per 5/10, chiudendo la gara con un eccellente 5º posto finale, risultato che sancisce la sua ottima stagione dopo il titolo regionale conquistato appena un mese fa.

La quarta giornata di gara del 61º Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” è stata arricchita quest’anno dalla cerimonia di consegna dei riconoscimenti del progetto “Incentivazione allo studio”, dedicata agli atleti meritevoli tanto sotto il profilo sportivo quanto per il percorso di studi. “Questa manifestazione, così emozionante, è la dimostrazione che si può: conciliare la scherma, lo sport in generale, con lo studio è non solo possibile ma anche determinante per ottenere i migliori risultati possibili in entrambi gli impegni” così il presidente federale Luigi Mazzone ha introdotto la cerimonia che ha visto sfilare giovani studenti-atleti a partire dalle scuole medie, fino a diversi componenti delle nazionali esempi lucenti di dual career di successo. Per la Scherma Modica presente tra i 69 atleti premiati per l’anno 2023 il fiorettista Andrea Cartia, che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per aver concluso il ciclo di studi della scuola media con il massimo dei voti.

