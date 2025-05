Pozzallo. Furti in sequenza presso i Boschi Pisana. “Siamo abbandonati”

POZZALLO – Il quartiere dei Boschi Pisana, a confine col territorio di Modica, è stato oggetto nei giorni scorsi di alcuni furti che hanno riguardato alcune abitazioni. Da quanto riferito da alcuni cittadini, pare che siano stati diversi i furti dal Primo Aprile ad oggi. Il metodo utilizzato sembra essere sempre lo stesso, per la quale si ipotizza che gli scassi siano compiuti dalle stesse persone. Il modus operandi appare chiaro: i malviventi forzano finestre o porte, spesso rompendo i vetri, per poi dileguarsi rapidamente nel bosco che si estende alle spalle delle abitazioni. La situazione è tale che, come testimonia una vittima, in alcuni casi i ladri non asportano nemmeno oggetti di valore, segno di una crescente consapevolezza tra i cittadini che ormai preferiscono non lasciare beni preziosi in casa. In un appartamento, cosa assai strana, sono stati portati via alcuni disegni realizzati dai figli dei proprietari della casa, il tutto in pochissimi minuti.

Nonostante l’attivazione di un gruppo di controllo di vicinato e i frequenti passaggi delle pattuglie della polizia, il fenomeno dei furti sembra non arrestarsi. La preoccupazione dei residenti è palpabile e il senso di insicurezza cresce di giorno in giorno. “Siamo abbandonati al nostro destino – dichiara una signora – sperando che qualche pattuglia o qualcuno ci dia una mano d’aiuto”.

