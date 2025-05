Ragusa. Progetto didattico sperimentale “A Tavola con Allegria”

Ragusa – Da una collaborazione tra l’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune, l’azienda erogatrice del servizio di mensa scolastica SiRistora, e l’Istituto Comprensivo “Mariele Ventre” di Ragusa grazie alla disponibilità del dirigente scolastico, Leonardo Licata, nasce “A Tavola con Allegria”.

Il progetto, rivolto alle classi dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e alle classi prime della scuola primaria, promuove un percorso educativo continuativo, pensato per proseguire nell’anno scolastico successivo e svilupparsi quindi lungo due annualità, seguendo i bambini in una importante fase di transizione.

Dopo la fase preparatoria con tutte le figure coinvolte che si svolgerà a maggio, il progetto continuerà ad inizio del nuovo anno scolastico.

“Far scoprire alimenti come legumi, verdure, pesce e carne bianca ai bambini – afferma l’assessora alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta – è fondamentale affinché possano approcciarsi al cibo in un modo equilibrato. È importante inoltre coinvolgere non solo i più piccoli ma anche le famiglie e il mondo educante, affinché tutto il loro universo sia consapevole e proattivo verso una dieta sana.

Per avviare questo progetto in modo sperimentale la scelta è caduta sull’Istituto Comprensivo Quasimodo, poiché proprio nel plesso Mariele Ventre sono diverse le sezioni, tra materna e primaria a tempo pieno, che usufruiscono della mensa, parliamo di circa 340 pasti giornalieri”.

Come si svolgerà A tavola con allegria?

Una classe di bambini parteciperà all’esperimento seguendo un percorso educativo innovativo.

Molto importante sarà la creazione della squadra educativa che vede le famiglie coinvolte in prima linea:

– Le maestre guideranno il percorso con attività didattiche e ludiche.

– Le mamme, a turno, aiuteranno durante i pasti, con una di loro in veste di cuoco.

– Una nutrizionista

– Tecnologa alimentare che illustrerà tutte le fasi della preparazione dei pasti.

– Una psicologa lavorerà sull’approccio emotivo al cibo.

– Le addette alla somministrazione aiuteranno nella distribuzione dei pasti e saranno anche loro parte attiva.

Ci sarà poi un’esperienza interattiva con il cartone animato “Martina e Broccolina”, le nostre mascotte che racconteranno storie e mostreranno video e immagini.

Ogni giorno verrà presentato un nuovo alimento da scoprire con giochi sensoriali.

Durante il pranzo, poi, i bambini saranno coinvolti a dosare le porzioni e a non sprecare cibo, e saranno portati a fare alcune riflessioni e ad avere un momento ti confronto.

A fine giornata, i bambini racconteranno cosa hanno imparato e proveranno a replicare le buone abitudini a casa.

