Tidona nominata capogruppo DC alla Provincia: “Priorità all’assistenza scolastica per i ragazzi con disabilità”

Ragusa – Nel corso della riunione di ieri pomeriggio, il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana alla Provincia ha proceduto alla nomina del proprio capogruppo. All’unanimità, è stata designata Irene Tidona, consigliera del Comune di Acate.

La DC provinciale conferma il proprio impegno per un’azione amministrativa concreta, responsabile e radicata nei bisogni reali delle comunità locali. Tra le priorità, il gruppo avvierà da subito una verifica puntuale delle disponibilità economiche dell’ente provinciale, con l’obiettivo di destinare le risorse necessarie a politiche sociali di sostegno e inclusione. In particolare, “riteniamo non più rinviabile un intervento deciso a favore degli studenti con disabilità, attraverso l’aumento delle ore di assistenza scolastica e il rafforzamento del servizio ASACOM, cofinanziando con risorse provinciali gli stanziamenti già previsti dalla Regione Siciliana. Per il gruppo DC, questa è una battaglia di civiltà che deve essere assunta come priorità politica e amministrativa”.

“Continueremo a lavorare – concludono i consiglieri – con senso di responsabilità e visione, per costruire una Provincia più giusta, attenta e vicina ai bisogni delle famiglie”.

