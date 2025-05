Circolo Velico Kaucana, terza tappa del trofeo del Comitato classe Optimist. Le classifiche

Ragusa – La terza tappa del trofeo del comitato riservato alla classe Optimist, organizzata dal Circolo velico Kaucana, si è sviluppata sostanzialmente nelle tre prove disputate nella giornata di sabato scorso. La seconda giornata di domenica, infatti, è stata caratterizzata da un vento di bonaccia che, di fatto, ha tenuto a terra gli oltre sessanta giovani velisti che hanno comunque goduto della possibilità di trascorrere una splendida giornata all’insegna della socialità e del divertimento nei locali della rinnovata sede del circolo, interventi che hanno reso gli spazi in concessione più accoglienti e confortevoli.

Questi i risultati che sono maturati con le classifiche finali. Nella Divisione A assoluta primo posto per Paolo Tabacco del Cvk, secondo Francesco Di Gaetano della Lni Trapani, terzo Alessandro Battaglia del Cvk. Nella Divisione A femminile: primo posto per Elena Guidi del Cv Sferracavallo, seconda Chiara La Loggia del Cc Ruggiero di Lauria, terza Eleonora Seimilia del Circolo Vela Sicilia. Per quanto riguarda la Divisione B assoluta: prima Aurora Silvestri del Circolo Vela Sicilia, secondo Francesco Mangano del Cc Ruggiero di Lauria, terza Laura Bonomo del Cc Ruggiero di Lauria. Per la divisione B femminile: primo posto per Aurora Silvestri del Cvs, seconda Laura Bonomo del Cc Ruggiero di Lauria, terza Matilde Inserirlo del Vela Club Palermo. Per quanto riguarda, poi, l’anno 2014 primo posto per Francesco D’Amico del Cc Ruggiero di Laura e per l’anno 2016 primo Edoardo Oliva della Lni Siracusa. “Un particolare ringraziamento – sottolinea il presidente del Cvk, Nunzio Micieli – consentitemi di rivolgerlo agli alunni dell’Iiss “Carducci” di Comiso, alla dirigente scolastica Maria Giovanna Lauretta e al docente Angelo Grazioso per la preziosa collaborazione fornita tramite il Pcto avviato in occasione della regata che vedrà impegnati oltre 60 partecipanti per tutta la stagione estiva”.

(nella foto da sinistra Flavia Dimartino, direttore sportivo del Cvk, Annamaria Galofaro Cvk, Giuseppe Terrana coach Cvk, Paolo Tabacco Cvk e primo assoluto divisione A, Alessandro Battaglia Cvk e terzo assoluto divisione A, Claudio De Fontes assistant coach Cvk).

