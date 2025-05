Modica: nuova palestra pronta per gli studenti del plesso Cannizzara

Modica – Giovedì prossimo, 8 maggio, alle 9, la comunità scolastica del plesso Cannizzara dell’istituto “Carlo Amore” riceverà ufficialmente la nuova palestra. Ad annunciarlo con soddisfazione è l’assessore alle Manutenzioni, Piero Armenia.

“Sono stati ultimati i lavori che hanno permesso la realizzazione di una struttura d’eccellenza per l’attività ginnica,” ha dichiarato l’assessore Armenia. “Sono molto soddisfatto di quanto realizzato ed è per me un piacere poter vedere conclusa l’opera, completa anche di alcune migliorie che avevamo promesso e che siamo riusciti a realizzare.”

L’inaugurazione della palestra rappresenta un importante traguardo per l’istituto e per l’intera comunità di Modica, offrendo agli studenti uno spazio moderno e attrezzato per lo svolgimento delle attività sportive.

