Maria SS. Addolorata, verso le fasi clou dei festeggiamenti in onore della Patrona di Monterosso Almo

Monterosso Almo, 17 settembre 2026 – Verso le fasi clou dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata, patrona principale di Monterosso Almo. Domani, venerdì 18 settembre, in primo piano la giornata di preghiera per i sacerdoti, diaconi e consacrati alla vita religiosa. Alle 9 le celebrazioni delle Lodi ed esposizione del Santissimo Sacramento. A mezzogiorno la celebrazione dell’Ora media e la benedizione eucaristica. Alle 19,30 la santa messa presieduta dal novello sacerdote Gianni Corallo. Alle 21,30, in piazza Sant’Antonio, la X edizione della Festa del borgo, con il concerto lirico sinfonico del maestro Umberto Terranova, a cura dell’amministrazione comunale.

Sabato, 19 settembre, è giorno di vigilia con la giornata dedicata ai portatori e ai devoti. Alle 11,30 ci sarà la recita del Rosario, le litanie e la benedizione dei portatori a cura dell’arciprete parroco, il sacerdote Innocenzo Mascali. Alle 12 il rito de “A scinnuta ra Patrona” dall’altare maggiore del venerato simulacro di Maria Santissima Addolorata. Nel primo pomeriggio, alle 15, la questua per le vie del paese. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Roberto Asta, vicario generale della diocesi. Alle 21, in piazza Sant’Antonio, Igor Minerva in “Baglioni si nasce in concerto” con la band Alè-oò. Dalle 23, poi, in piazza Sant’Antonio, il dj set “Notte italiana”. Il modo migliore per concludere la vigilia in attesa della grande festa in programma il giorno successivo.

Salva