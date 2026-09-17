Sbarco a Pozzallo: fermati quattro presunti scafisti dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza

Saro Cannizzaro

POZZALLO, 17 Settembre 2026 – Un’operazione congiunta condotta dalla Polizia di Stato di Ragusa e dai militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Pozzallo ha portato al fermo di quattro cittadini egiziani. I soggetti sono gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

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