Sbarco a Pozzallo: fermati quattro presunti scafisti dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza

POZZALLO, 17 Settembre 2026 – Un’operazione congiunta condotta dalla Polizia di Stato di Ragusa e dai militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Pozzallo ha portato al fermo di quattro cittadini egiziani. I soggetti sono gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Il provvedimento restrittivo scaturisce a seguito delle indagini avviate dopo l’arrivo nel porto di Pozzallo di un’imbarcazione con a bordo 84 migranti, tra cui 17 minori stranieri non accompagnati. L’intervento di salvataggio è iniziato dopo la segnalazione della Sala Controllo Operativo del Gruppo Aeronavale di Taranto. Il Pattugliatore Veloce 8 “Brigadiere Greco” della Guardia di Finanza ha intercettato il natante, lungo circa 15 metri, mentre si trovava in gravi difficoltà nelle acque internazionali al largo di Capo Passero.
Subito dopo le operazioni di sbarco, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa e della Sezione Operativa della Guardia di Finanza di Pozzallo hanno avviato le audizioni dei migranti. Attraverso i racconti dettagliati forniti dai superstiti e le successive attività di individuazione fotografica, gli investigatori sono riusciti a raccogliere elementi indiziari determinanti nei confronti dei quattro cittadini egiziani, ritenuti i materiali conduttori dell’imbarcazione durante la pericolosa traversata verso le coste italiane.
Al termine degli atti di polizia giudiziaria e delle formalità di rito, i fermati sono stati associati presso la Casa Circondariale di Ragusa. Attualmente si trovano a disposizione della competente Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida del fermo.