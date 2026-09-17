  • 17 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 17 Settembre 2026 -
Sport

Calcio, serie D. La Reggina cala il poker e allunga, pazza rimonta dell’Igea Virtus. Torna a vincere la Nissa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

17 Settembre 2026 – La terza giornata del girone I di Serie D ha regalato emozioni forti, gol e ribaltoni in un turno infrasettimanale ricco di spunti.

La copertina di giornata se la prende la Reggina, che travolge l’Avola con un rotondo 4-0 e conferma la vetta della classifica. Subito dietro risponde la Nissa, che ritrova il successo e si porta a sole due lunghezze dai calabresi capolista.

Spettacolo puro a tinte pirotecniche nel match tra Igea Virtus e Vibonese: i padroni di casa compiono una straordinaria rimonta, ribaltando lo svantaggio iniziale da 1-3 fino a un incredibile 4-3 finale.

Negli altri incontri di ieri pomeriggio:

Il Sambiase espugna il campo del Modica di misura (1-0).

Stesso punteggio e colpo esterno per il Milazzo, che passa per 1-0 sul campo dell’Enna.

Terminano tutte in pareggio per 1-1 le sfide tra CastrumFavara e Licata, Athletic Palermo e Praia Tortora, e infine tra Ragusa e Vigor Lamezia.

Il quadro del turno si completerà in serata con il posticipo delle ore 20.30 che vedrà opposte Siracusa e Gela.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube