Calcio, serie D. La Reggina cala il poker e allunga, pazza rimonta dell’Igea Virtus. Torna a vincere la Nissa

17 Settembre 2026 – La terza giornata del girone I di Serie D ha regalato emozioni forti, gol e ribaltoni in un turno infrasettimanale ricco di spunti.

La copertina di giornata se la prende la Reggina, che travolge l’Avola con un rotondo 4-0 e conferma la vetta della classifica. Subito dietro risponde la Nissa, che ritrova il successo e si porta a sole due lunghezze dai calabresi capolista.

Spettacolo puro a tinte pirotecniche nel match tra Igea Virtus e Vibonese: i padroni di casa compiono una straordinaria rimonta, ribaltando lo svantaggio iniziale da 1-3 fino a un incredibile 4-3 finale.

Negli altri incontri di ieri pomeriggio:

Il Sambiase espugna il campo del Modica di misura (1-0).

Stesso punteggio e colpo esterno per il Milazzo, che passa per 1-0 sul campo dell’Enna.

Terminano tutte in pareggio per 1-1 le sfide tra CastrumFavara e Licata, Athletic Palermo e Praia Tortora, e infine tra Ragusa e Vigor Lamezia.

Il quadro del turno si completerà in serata con il posticipo delle ore 20.30 che vedrà opposte Siracusa e Gela.

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