Pozzallo al centro del dibattito sul turismo: Strategie e innovazione per il futuro

Pozzallo – Venerdì 9 maggio alle ore 09:30 – presso lo Spazio Cultura Meno Assenza- si terrà un convegno “Oltre le stagioni – Strategie di sviluppo sostenibile per la

gestione della continuità stagionale nel settore turistico”. Un evento di grande rilievo organizzato dal Comune di Pozzallo, in collaborazione con Confcommercio Ragusa e

Federalberghi. L’incontro riunisce esperti del settore, istituzioni, scuola e operatori turistici per discutere le principali sfide e opportunità legate alla continuità stagionale del turismo, con l’obiettivo di promuovere un’offerta più strutturata e sostenibile.

Temi trattati:

Strategie per la destagionalizzazione del turismo.

Innovazione digitale e nuove tecnologie per il settore.

Valorizzazione delle risorse territoriali e culturali.

Opportunità di crescita economica attraverso il turismo esperienziale.

In apertura interverranno Gianluca Manenti, Presidente Confcommercio Sicilia,

Rosario Dibennardo Presidente di Federalberghi Ragusa e la Dirigente dell’Istituto La

Pira, la Preside Paola Barrera. Interverranno, inoltre, specialisti in gestione del turismo ed

esperti del settore, tra cui Toti Piscopo, Andrew Agius Muscat, Giorgio Pini, Davide

Savasta, Tiziana Gradanti, Saro La Pira, Ester Floridia.

“Il convegno, dichiara Il Sindaco Roberto Ammatuna, punterà sulla necessità di un approccio innovativo alla gestione del turismo, favorendo una programmazione che non si limiti ai soli mesi estivi, ma che garantisca continuità e sostenibilità nel corso dell’anno”.

“Il Comune di Pozzallo, sottolinea l’Assessore al Turismo Raffaele Monte, con questo convegno vuole ribadire l’impegno nel promuovere iniziative capaci di valorizzare il territorio e di favorire nuove prospettive di sviluppo per operatori turistici e comunità

locale”.

